الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!

صحة وتغذية
2025-08-28 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!

كشف طبيب القلب الدكتور بنجامين ليفين عن تمرين بسيط قد يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن.

ويتضمن هذا التمرين عالي الكثافة، الذي يُمارسه فريق التزلج النرويجي، دفع النفس من 90 إلى 95 في المئة من أقصى معدل ضربات القلب لأربع فترات، مدة كل منها أربع دقائق، مرة واحدة أسبوعيًا.

وتشمل بعض الأنشطة المُقترحة الأخرى الجري وركوب الدراجات والتجديف.

وقال ليفين إن ممارسة روتين واحد فقط من التمرين النرويجي 4x4 أسبوعيًا ستُحقق فوائد كبيرة لصحة القلب.

ولإثبات فوائد ركوب الدراجة النرويجية رباعية الدفع، استعان ليفين بـ 53 مشاركًا بمتوسط عمر 53 عامًا، وخصص لهم برنامجًا لمدة عامين.

وكان الجزء الوحيد الذي يتطلب نشاطًا بدنيًا من البرنامج هو ركوب الدراجة النرويجية رباعية الدفع، والذي طُلب من المشاركين القيام به مرة واحدة أسبوعيًا.

وتضمنت عناصر أخرى من برنامجهم ساعة واحدة من ممارسة نشاط بدني ممتع أسبوعيًا، مثل الرقص أو ممارسة رياضة معينة، وجلسة واحدة لمدة 30 دقيقة من تمارين القوة، ويومين إلى ثلاثة أيام من التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ولاحظ المشاركون في منتصف العمر، الذين كانوا قليلي الحركة سابقًا، تحسنًا ملحوظًا في صحة قلوبهم على مدار عامين.

وقال ليفين إن نتائج دراسته كانت "مقنعة للغاية، وأظهرت أنه من الممكن عكس بعض عواقب نمط الحياة المستقرة إذا كنت ملتزمًا بممارسة روتين تمارين صحية للقلب في أواخر منتصف العمر (40 إلى 64 عامًا)".

وأجرى ليفين دراسة متابعة شملت مرضى من نفس الفئة العمرية يعانون من تضخم في الشريان الأورطي، ولاحظ تحسنًا مماثلًا في مرونة عضلة القلب لديهم.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

دقيقة

الأسبوع...

تمرين

رياضي

يحسّن

القلب

لعقدين

الزمن!

أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-07

"مكالمة هاتفية أنقذت حياتي"... ما حصل مع هذه الشابة صادم والسبب: تمرين رياضي!

LBCI
منوعات
2025-07-13

نادي رياضي يُثير الجدل... منع النساء فوق الـ24 من التمرين لهذا السبب!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-08

"ممارستها لمدة 11 دقيقة أمر مفيد جدا"... هواية رياضية تطيل العمر وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2025-08-06

الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:18

أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها

LBCI
صحة وتغذية
14:14

ابتكار علمي بإمكانه تطوير علاجات جديدة... هذا ما قام به الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-27

عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-25

صلة بين النظام الغذائي الصحي وعلاج الإكتئاب... هذا ما كشفه الباحثون!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:40

كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب

LBCI
آخر الأخبار
11:48

مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي

LBCI
أخبار لبنان
11:58

نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-13

لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب

LBCI
أخبار لبنان
06:38

أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين

LBCI
أخبار دولية
06:37

إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
06:25

المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…

LBCI
أخبار لبنان
05:30

محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية

LBCI
أخبار لبنان
04:23

"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية

LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
أمن وقضاء
08:25

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More