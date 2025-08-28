يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!

كشف طبيب القلب الدكتور بنجامين ليفين عن تمرين بسيط قد يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن.ويتضمن هذا التمرين عالي الكثافة، الذي يُمارسه فريق التزلج النرويجي، دفع النفس من 90 إلى 95 في المئة من أقصى معدل ضربات القلب لأربع فترات، مدة كل منها أربع دقائق، مرة واحدة أسبوعيًا.وتشمل بعض الأنشطة المُقترحة الأخرى الجري وركوب الدراجات والتجديف.وقال ليفين إن ممارسة روتين واحد فقط من التمرين النرويجي 4x4 أسبوعيًا ستُحقق فوائد كبيرة لصحة القلب.ولإثبات فوائد ركوب الدراجة النرويجية رباعية الدفع، استعان ليفين بـ 53 مشاركًا بمتوسط عمر 53 عامًا، وخصص لهم برنامجًا لمدة عامين.وكان الجزء الوحيد الذي يتطلب نشاطًا بدنيًا من البرنامج هو ركوب الدراجة النرويجية رباعية الدفع، والذي طُلب من المشاركين القيام به مرة واحدة أسبوعيًا.وتضمنت عناصر أخرى من برنامجهم ساعة واحدة من ممارسة نشاط بدني ممتع أسبوعيًا، مثل الرقص أو ممارسة رياضة معينة، وجلسة واحدة لمدة 30 دقيقة من تمارين القوة، ويومين إلى ثلاثة أيام من التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل.ولاحظ المشاركون في منتصف العمر، الذين كانوا قليلي الحركة سابقًا، تحسنًا ملحوظًا في صحة قلوبهم على مدار عامين.وقال ليفين إن نتائج دراسته كانت "مقنعة للغاية، وأظهرت أنه من الممكن عكس بعض عواقب نمط الحياة المستقرة إذا كنت ملتزمًا بممارسة روتين تمارين صحية للقلب في أواخر منتصف العمر (40 إلى 64 عامًا)".وأجرى ليفين دراسة متابعة شملت مرضى من نفس الفئة العمرية يعانون من تضخم في الشريان الأورطي، ولاحظ تحسنًا مماثلًا في مرونة عضلة القلب لديهم.