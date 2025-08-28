الأخبار
يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!
صحة وتغذية
2025-08-28 | 09:30
يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!
كشف طبيب القلب الدكتور بنجامين ليفين عن تمرين بسيط قد يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن.
ويتضمن هذا التمرين عالي الكثافة، الذي يُمارسه فريق التزلج النرويجي، دفع النفس من 90 إلى 95 في المئة من أقصى معدل ضربات القلب لأربع فترات، مدة كل منها أربع دقائق، مرة واحدة أسبوعيًا.
وتشمل بعض الأنشطة المُقترحة الأخرى الجري وركوب الدراجات والتجديف.
وقال ليفين إن ممارسة روتين واحد فقط من التمرين النرويجي 4x4 أسبوعيًا ستُحقق فوائد كبيرة لصحة القلب.
ولإثبات فوائد ركوب الدراجة النرويجية رباعية الدفع، استعان ليفين بـ 53 مشاركًا بمتوسط عمر 53 عامًا، وخصص لهم برنامجًا لمدة عامين.
وكان الجزء الوحيد الذي يتطلب نشاطًا بدنيًا من البرنامج هو ركوب الدراجة النرويجية رباعية الدفع، والذي طُلب من المشاركين القيام به مرة واحدة أسبوعيًا.
وتضمنت عناصر أخرى من برنامجهم ساعة واحدة من ممارسة نشاط بدني ممتع أسبوعيًا، مثل الرقص أو ممارسة رياضة معينة، وجلسة واحدة لمدة 30 دقيقة من تمارين القوة، ويومين إلى ثلاثة أيام من التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
ولاحظ المشاركون في منتصف العمر، الذين كانوا قليلي الحركة سابقًا، تحسنًا ملحوظًا في صحة قلوبهم على مدار عامين.
وقال ليفين إن نتائج دراسته كانت "مقنعة للغاية، وأظهرت أنه من الممكن عكس بعض عواقب نمط الحياة المستقرة إذا كنت ملتزمًا بممارسة روتين تمارين صحية للقلب في أواخر منتصف العمر (40 إلى 64 عامًا)".
وأجرى ليفين دراسة متابعة شملت مرضى من نفس الفئة العمرية يعانون من تضخم في الشريان الأورطي، ولاحظ تحسنًا مماثلًا في مرونة عضلة القلب لديهم.
أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها
منوعات
2025-07-07
"مكالمة هاتفية أنقذت حياتي"... ما حصل مع هذه الشابة صادم والسبب: تمرين رياضي!
منوعات
2025-07-07
"مكالمة هاتفية أنقذت حياتي"... ما حصل مع هذه الشابة صادم والسبب: تمرين رياضي!
0
منوعات
2025-07-13
نادي رياضي يُثير الجدل... منع النساء فوق الـ24 من التمرين لهذا السبب!
منوعات
2025-07-13
نادي رياضي يُثير الجدل... منع النساء فوق الـ24 من التمرين لهذا السبب!
0
صحة وتغذية
2025-08-08
"ممارستها لمدة 11 دقيقة أمر مفيد جدا"... هواية رياضية تطيل العمر وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-08-08
"ممارستها لمدة 11 دقيقة أمر مفيد جدا"... هواية رياضية تطيل العمر وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
2025-08-06
الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا
أخبار دولية
2025-08-06
الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا
0
صحة وتغذية
15:18
أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها
صحة وتغذية
15:18
أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها
0
صحة وتغذية
14:14
ابتكار علمي بإمكانه تطوير علاجات جديدة... هذا ما قام به الخبراء!
صحة وتغذية
14:14
ابتكار علمي بإمكانه تطوير علاجات جديدة... هذا ما قام به الخبراء!
0
صحة وتغذية
2025-08-27
عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر
صحة وتغذية
2025-08-27
عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر
0
صحة وتغذية
2025-08-25
صلة بين النظام الغذائي الصحي وعلاج الإكتئاب... هذا ما كشفه الباحثون!
صحة وتغذية
2025-08-25
صلة بين النظام الغذائي الصحي وعلاج الإكتئاب... هذا ما كشفه الباحثون!
0
فنّ
12:40
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
فنّ
12:40
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
0
آخر الأخبار
11:48
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
آخر الأخبار
11:48
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
0
أخبار لبنان
11:58
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل
أخبار لبنان
11:58
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل
0
أمن وقضاء
2025-07-13
لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي
أمن وقضاء
2025-07-13
لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
0
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
0
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
0
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
0
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
5
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
6
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
7
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
