أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها





وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة ماكماستر في كندا بتحليل بيانات آلاف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا وأكثر، ودرسوا كمية البروتين الحيواني والنباتي التي يستهلكونها عادةً، وما إذا كانت هذه الأنماط مرتبطة بارتفاع أو انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب أو السرطان.



ولم يجد الباحثون أي زيادة في خطر الوفاة مرتبطة بزيادة تناول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، المأكولات البحرية ، البيض ومنتجات الألبان.



وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من البروتين الحيواني انخفض لديهم خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 5%.



وفي الوقت نفسه، لم يُحقق النظام الغذائي الغني بالبروتينات النباتية، مثل الفاصوليا والعدس والحمص، أي فائدة إضافية فيما يتعلق بانخفاض وفيات السرطان.



وقال الباحثون إن نتائجهم "تتناقض مع بعض النتائج المنشورة سابقًا والتي ربطت تناول البروتين الحيواني بزيادة خطر الوفاة"، ولم يجدوا أي دليل على أن زيادة استهلاك البروتين النباتي يمكن أن يُساعد في إطالة العمر.



ولضمان نتائج موثوقة، استخدم الباحثون أساليب إحصائية متقدمة لتقدير الآثار طويلة المدى للأنظمة الغذائية الحيوانية مقارنةً بالأنظمة الغذائية البروتينية. أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد بالفعل في الحماية من الإصابة بالسرطان، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة ماكماستر في كندا بتحليل بيانات آلاف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا وأكثر، ودرسوا كمية البروتين الحيواني والنباتي التي يستهلكونها عادةً، وما إذا كانت هذه الأنماط مرتبطة بارتفاع أو انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب أو السرطان.ولم يجد الباحثون أي زيادة في خطر الوفاة مرتبطة بزيادة تناول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، المأكولات البحرية ، البيض ومنتجات الألبان.وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من البروتين الحيواني انخفض لديهم خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 5%.وفي الوقت نفسه، لم يُحقق النظام الغذائي الغني بالبروتينات النباتية، مثل الفاصوليا والعدس والحمص، أي فائدة إضافية فيما يتعلق بانخفاض وفيات السرطان.وقال الباحثون إن نتائجهم "تتناقض مع بعض النتائج المنشورة سابقًا والتي ربطت تناول البروتين الحيواني بزيادة خطر الوفاة"، ولم يجدوا أي دليل على أن زيادة استهلاك البروتين النباتي يمكن أن يُساعد في إطالة العمر.ولضمان نتائج موثوقة، استخدم الباحثون أساليب إحصائية متقدمة لتقدير الآثار طويلة المدى للأنظمة الغذائية الحيوانية مقارنةً بالأنظمة الغذائية البروتينية.

وبعد اتخاذ هذه التدابير، حصل العلماءعلى النتائج نفسها.



وحذّر الباحثون من أن الدراسات الرصدية كهذه لا يمكنها إثبات العلاقة السببية، ولكنها "قيّمة كونها تحدد الأنماط والارتباطات في مجموعات سكانية كبيرة".



وأشارت أبحاث حديثة أخرى إلى أن تناول اللحوم المصنعة أكثر من مرة في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.