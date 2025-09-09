للحصول على قسط كاف من الراحة... هذا هو مقدار الوقت الذي يحتاجه الأشخاص للنوم!

أوصى الخبراء بالنوم من سبع إلى تسع ساعات يوميًا للحصول على قسط كاف من الراحة.

ويُعطل النوم غير الكافي العمليات الحيوية، وترتبط قلة النوم ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

وصرّحت الدكتورة ليا كيلور، اختصاصية علم النفس السريري المرخصة، لصحيفة ديلي ميل: "النوم خلال مرحلة البلوغ ضروري للحفاظ على الوظائف الإدراكية والاستقرار العاطفي والصحة البدنية".

وأضافت: "ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه المرحلة من الحياة هي التي يُهمل فيها النوم بسبب العمل والمسؤوليات العائلية والالتزامات الاجتماعية".

وأوصت كيلور بالاستيقاظ في نهاية دورة نوم كاملة، والتي تستمر حوالي 90 دقيقة لتحسين النوم بسرعة.

وقالت كيلور: "إذا لم تكن متأكدًا من مقدار النوم الذي تحتاجه، فابدأ بالانتباه إلى حالتك المزاجية. هل تستيقظ منتعشًا؟ أم أنك تعتمد على الكافيين لإكمال يومك؟".