الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر
صحة وتغذية
2025-09-10 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر
ارتفعت معدلات البدانة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لدى الأطفال والمراهقين الذين يتعرّضون بشكل مكثف للإعلانات المروّجة للوجبات السريعة، متقدمة على معدلات نقص التغذية، على ما أكدت منظمة اليونيسف الثلاثاء.
وقالت المديرة العامة للمنظمة كاثرين راسل "عندما نتحدث اليوم عن سوء التغذية، لم نعد نشير فقط إلى الأطفال الذين يعانون من نقص في الوزن"، مضيفة "البدانة مشكلة متنامية يمكن أن يكون لها تداعيات على صحة الأطفال ونموهم".
ويتّجه معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال والمراهقين نحو الانخفاض، إذ تراجع من 13% إلى 10% بين عامي 2000 و2022 لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 5 و19 عاما، بحسب بيانات جُمعت من 190 دولة.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت معدلات زيادة الوزن بشكل حاد، إذ تضاعف عدد الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما ممن يعانون من زيادة الوزن بين عامي 2000 و2022، من 194 مليون شخصا إلى 391 مليون شخصا.
وتعتبر هذه الزيادة واضحة أكثر في حالات البدانة، وهي شكل أخطر من زيادة الوزن يرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي مثل داء السكري وبعض أنواع السرطان، ويصاحبها أحيانا قلة ثقة في النفس وقلق واكتئاب.
وألقت اليونيسف اللوم بالدرجة الأولى على قطاع الأغذية فائقة المعالجة لإيجاده "بيئة سامة" تسهم في تفشي البدانة بين الأطفال والمراهقين، مشيرة إلى "ممارسات تجارية غير أخلاقية" هدفها الأول تحقيق الأرباح.
وأوضحت كاثرين شاتس التي شاركت في إعداد التقرير في حديث عبر وكالة فرانس برس أنّ الأطفال "يتعرضون لكمية كبيرة من الإعلانات المروّجة للأطعمة غير الصحية".
وشددت اليونيسف على أنّ اللوم لا يقع على عاتق الأطفال ولا أسرهم، بل على "فشل المجتمع".
آخر الأخبار
صحة وتغذية
البدانة
الأطفال
والمراهقين
تواصل
ارتفاعها...
واليونيسيف
تحذّر
للحصول على قسط كاف من الراحة... هذا هو مقدار الوقت الذي يحتاجه الأشخاص للنوم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-13
التحكم المروري دعا لاتخاذ اجراءات في ظل ارتفاع الحرارة وعدم ترك الاطفال في السيارات
أخبار لبنان
2025-08-13
التحكم المروري دعا لاتخاذ اجراءات في ظل ارتفاع الحرارة وعدم ترك الاطفال في السيارات
0
منوعات
2025-08-14
ارتفاع في معدّل تغيير جنسها... هذا ما لاحظه علماء أستراليون لدى بعض الطيور
منوعات
2025-08-14
ارتفاع في معدّل تغيير جنسها... هذا ما لاحظه علماء أستراليون لدى بعض الطيور
0
أخبار دولية
2025-08-01
إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال
أخبار دولية
2025-08-01
إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال
0
آخر الأخبار
2025-06-22
الحرس الوطني الكويتي: مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية بعد الهجمات الأميركية على إيران
آخر الأخبار
2025-06-22
الحرس الوطني الكويتي: مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية بعد الهجمات الأميركية على إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-09-09
للحصول على قسط كاف من الراحة... هذا هو مقدار الوقت الذي يحتاجه الأشخاص للنوم!
صحة وتغذية
2025-09-09
للحصول على قسط كاف من الراحة... هذا هو مقدار الوقت الذي يحتاجه الأشخاص للنوم!
0
صحة وتغذية
2025-09-09
اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!
صحة وتغذية
2025-09-09
اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!
0
صحة وتغذية
2025-09-02
بإمكانه مضاعفة معدلات الشفاء... ابتكار ثوري جديد تختبره مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا
صحة وتغذية
2025-09-02
بإمكانه مضاعفة معدلات الشفاء... ابتكار ثوري جديد تختبره مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا
0
صحة وتغذية
2025-09-01
مشروب صحي قادر على حمايتكم من الإصابة بمرض الزهايمر... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-09-01
مشروب صحي قادر على حمايتكم من الإصابة بمرض الزهايمر... إليكم التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:43
الزين عرضت مع سفيرة النروج سبل دعم أولويات وزارة البيئة
أخبار لبنان
08:43
الزين عرضت مع سفيرة النروج سبل دعم أولويات وزارة البيئة
0
أخبار لبنان
09:21
بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية
أخبار لبنان
09:21
بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية
0
أخبار لبنان
02:44
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
أخبار لبنان
02:44
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
0
أخبار دولية
10:05
غارات إسرائيلية تستهدف صنعاء
أخبار دولية
10:05
غارات إسرائيلية تستهدف صنعاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
0
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
0
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
0
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
0
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
0
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
0
أخبار لبنان
03:27
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
أخبار لبنان
03:27
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
4
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
5
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
6
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
7
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
8
أخبار لبنان
12:55
الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها
أخبار لبنان
12:55
الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More