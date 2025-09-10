الأخبار
معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر

صحة وتغذية
2025-09-10 | 06:30
معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر

ارتفعت معدلات البدانة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لدى الأطفال والمراهقين الذين يتعرّضون بشكل مكثف للإعلانات المروّجة للوجبات السريعة، متقدمة على معدلات نقص التغذية، على ما أكدت منظمة اليونيسف الثلاثاء.

وقالت المديرة العامة للمنظمة كاثرين راسل "عندما نتحدث اليوم عن سوء التغذية، لم نعد نشير فقط إلى الأطفال الذين يعانون من نقص في الوزن"، مضيفة "البدانة مشكلة متنامية يمكن أن يكون لها تداعيات على صحة الأطفال ونموهم".

ويتّجه معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال والمراهقين نحو الانخفاض، إذ تراجع من 13% إلى 10% بين عامي 2000 و2022 لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 5 و19 عاما، بحسب بيانات جُمعت من 190 دولة.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت معدلات زيادة الوزن بشكل حاد، إذ تضاعف عدد الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما ممن يعانون من زيادة الوزن بين عامي 2000 و2022، من 194 مليون شخصا إلى 391 مليون شخصا.

وتعتبر هذه الزيادة واضحة أكثر في حالات البدانة، وهي شكل أخطر من زيادة الوزن يرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي مثل داء السكري وبعض أنواع السرطان، ويصاحبها أحيانا قلة ثقة في النفس وقلق واكتئاب.

وألقت اليونيسف اللوم بالدرجة الأولى على قطاع الأغذية فائقة المعالجة لإيجاده "بيئة سامة" تسهم في تفشي البدانة بين الأطفال والمراهقين، مشيرة إلى "ممارسات تجارية غير أخلاقية" هدفها الأول تحقيق الأرباح.

وأوضحت كاثرين شاتس التي شاركت في إعداد التقرير في حديث عبر وكالة فرانس برس أنّ الأطفال "يتعرضون لكمية كبيرة من الإعلانات المروّجة للأطعمة غير الصحية".

وشددت اليونيسف على أنّ اللوم لا يقع على عاتق الأطفال ولا أسرهم، بل على "فشل المجتمع".

