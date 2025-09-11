صلة بين بكتيريا مرتبطة بالسرطان وزيادة خطر الولادة المكبرة... إليكم هذه الدراسة!

وجد العلماء أن بكتيريا كلوستريديوم إنوكويوم، وهي بكتيريا صغيرة عصوية الشكل، ترتبط بالولادة المبكرة لدى النساء الحوامل.ودرس باحثون من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين عينات براز من أكثر من 5 آلاف امرأة حامل.ووجد الباحثون من خلال تحليلهم أن النساء اللواتي لديهنّ مستويات أعلى من بكتيريا كلوستريديوم إنوكويوم، كنّ أكثر عرضة للولادة المبكرة، أي قبل 37 أسبوعًا من الحمل.وكشفت دراسة أخرى عن كلوستريديوم إنوكويوم أن هذا النوع يُنتج إنزيمًا يُحلل الإستراديول، أقوى أشكال الإستروجين الذي يلعب دورًا محوريًا أثناء الحمل.ويعتقد الباحثون أن انخفاض مستويات الإستراديول الناتج عن ارتفاع مستويات بكتيريا كلوستريديوم إنوكويوم التي تعيش في الأمعاء قد يكون السبب وراء زيادة خطر الولادة المبكرة.