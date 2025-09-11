الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة: الأرق المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف!

صحة وتغذية
2025-09-11 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة: الأرق المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة: الأرق المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف!

كشف علماء أميركيون أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن لديهم خطر أعلى بنسبة 40 في المئة للإصابة بالخرف.

وقال الدكتور دييغو كارفالو، طبيب أعصاب وخبير في طب النوم من الأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب: "الأرق لا يؤثر فقط على شعورك في اليوم التالي، بل قد يؤثر أيضًا على صحة دماغك بمرور الوقت".

وتابع: "لقد لاحظنا تراجعًا سريعًا في مهارات التفكير وتغيرات في الدماغ تشير إلى أن الأرق المزمن قد يكون علامة تحذير مبكرة أو حتى عاملًا مساهمًا في مشاكل معرفية مستقبلية".

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب، تابع العلماء 2750 بالغًا يتمتعون بصحة معرفية جيدة، بمتوسط عمر 70 عامًا، لأكثر من خمس سنوات، وتم تشخيص إصابة 440 شخصًا بالأرق المزمن في بداية الدراسة.

وطُلب من المشاركين تقييم نومهم في بداية الدراسة، مع تحديد ما إذا كانوا قد ناموا أكثر أو أقل من المعتاد خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى دعوتهم سنوياً للعودة إلى المختبر لإجراء اختبارات الذاكرة والتفكير.

وأُجريت فحوصات دماغية لتحديد المناطق التي ألحق فيها المرض الضرر بأنسجة الدماغ والبحث عن تراكم لويحات الأميلويد، وهو بروتين مرتبط بمرض الزهايمر.

وأُصيب 14 في المئة من المشاركين الذين يعانون من الأرق المزمن بضعف إدراكي خفيف أو خرف، مقارنةً بـ 10 في المئة فقط لم يُعانوا من اضطراب النوم خلال الدراسة.

وبعد مراعاة العوامل المُربكة بما في ذلك العمر، وضغط الدم، واستخدام أدوية النوم، وتشخيص انقطاع النفس النومي، خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف إدراكي خفيف أو خرف بنسبة 40 في المئة.

ولاحظ الباحثون أن نتائجهم في هذه المرحلة محدودة لأنهم يعتمدون على تشخيصات الأرق من السجلات الطبية، بدلاً من إجراء تقييماتهم الخاصة التي يمكن أن تعكس بشكل أفضل مدى شدة الأعراض.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الأرق

المزمن

الإصابة

بالخرف!

صلة بين بكتيريا مرتبطة بالسرطان وزيادة خطر الولادة المكبرة... إليكم هذه الدراسة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-08-21

كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
موضة وجمال
2025-07-20

المكياج قد يزيد احتمال الإصابة بالربو... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-19

صلة بين استخدام سماعات الأذن وانخفاض خطر الإصابة بالخرف... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-22

تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
03:00

صلة بين بكتيريا مرتبطة بالسرطان وزيادة خطر الولادة المكبرة... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-10

معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-09

للحصول على قسط كاف من الراحة... هذا هو مقدار الوقت الذي يحتاجه الأشخاص للنوم!

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-09

اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:36

ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر في معبر جوسية بين سوريا ولبنان

LBCI
حال الطقس
2025-09-09

الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-09-10

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
09:06

بو صعب ترأس اجتماع فرعية اللجان المكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخاب: أي قانون سيصدر يجب أن يحظى بالتوافق الوطني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي

LBCI
أخبار لبنان
07:18

شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد

LBCI
أخبار لبنان
07:02

كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري

LBCI
أخبار لبنان
06:44

إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي

LBCI
أخبار لبنان
05:46

طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء

LBCI
آخر الأخبار
05:45

سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

LBCI
أخبار لبنان
03:08

لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته

LBCI
أخبار لبنان
02:11

كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ

LBCI
أخبار دولية
00:10

ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:09

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
خبر عاجل
04:57

الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي ⁧‫

LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:05

حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
10:55

قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية

LBCI
أمن وقضاء
04:36

قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين

LBCI
أخبار دولية
16:39

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

LBCI
آخر الأخبار
16:14

البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More