تمارين رياضية قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية... هذا ما كشفه العلماء في دراسة جديدة

حددت دراسة أسترالية جديدة تمارين رياضية معينة أثبت قدرتها على إبطاء نمو الخلايا السرطانية، حتى بعد جلسة واحدة فقط.



وفي التفاصيل، قام باحثون بتجنيد ناجيات من سرطان الثدي حيث مارسن جلسة واحدة من تمارين المقاومة، مثل رفع الأثقال، أو التدريب المتقطع عالي الكثافة الذي يتضمن دفعات قصيرة ومكثفة من التمارين تليها فترات راحة قصيرة.



ووجد الخبراء أنه بعد جلسة تدريب متقطع عالي الكثافة لمدة 45 دقيقة، أظهرت المشاركات زيادة في الميوكينات في دمهن بنسبة تصل إلى 47%.



ويُذكر أن الميوكينات هي بروتينات تُفرزها خلايا العضلات الهيكلية أثناء التمرين، وتساعد العضلات على التواصل مع باقي الجسم.



كما ثبت أنها تُنظم عملية الأيض وتثبط الجزيئات المسببة للالتهاب، وهو عامل رئيسي في تكوين الخلايا السرطانية.



وقدّر الفريق أن زيادة إنتاج الميوكينات قد تُبطئ نمو السرطان بنسبة 20 إلى 30%.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، فرانشيسكو بيتاريغا: "على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث على الكائنات الحية، تُسلط هذه النتائج الضوء على كيفية مساهمة التمارين الرياضية في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة لدى الأشخاص المصابين بالسرطان".