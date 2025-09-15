الأخبار
علامات صامتة قد تكشف أن قلبك في خطر… هذا ما حذّر منه الأطباء

2025-09-15 | 10:49
علامات صامتة قد تكشف أن قلبك في خطر… هذا ما حذّر منه الأطباء
3min
علامات صامتة قد تكشف أن قلبك في خطر… هذا ما حذّر منه الأطباء

كشف طبيب القلب البريطاني البارز د. أوليفر غوتّمان، استشاري القلب في مستشفى "ويلينغتون" بلندن، عن أربع إشارات مبكرة قد تدل على وجود مشكلات في القلب، محذرًا من أن هذه العلامات قد تظهر قبل حدوث أي أزمة قلبية فعلية، ويجب عدم تجاهلها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

1. ألم غير تقليدي في الصدر

بعكس الصورة الدرامية الشائعة في الأفلام، لا يكون ألم القلب دائمًا على شكل "سحق صدري" حاد، ويقول د. غوتّمان إن الألم غالبًا ما يكون غامضًا أو متقطعًا، ويشبه الإحساس بـ:

ثقل أو ضغط على الصدر

حزام يضغط على الصدر

حرقة أو ألم يشبه الحموضة

وقد يمتد هذا الألم إلى الذراع (خاصة اليسرى)، أو الكتف، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر.

وغالبًا ما يكون هذا علامة على الذبحة الصدرية، الناتجة عن ضيق أو تصلب الشرايين، والتي قد تكون مقدّمة لأزمة قلبية إن لم تُعالج.

2. ضيق في التنفس أثناء النشاطات البسيطة

رغم أن اللهاث البسيط بعد التمرين أمر طبيعي، إلا أن الشعور بضيق تنفس أثناء القيام بأعمال يومية بسيطة، مثل صعود الدرج أو حتى الجلوس، قد يدل على أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة.

وهذا الأمر يشمل أعراضا مقلقة مثل:

صعوبة في أخذ نفس عميق أثناء الجلوس

الاستيقاظ ليلاً وأنت تلهث

الحاجة إلى أكثر من وسادة للنوم

تزايد العطاس والسعال بشكل غير مفسّر

بل ويضيف الطبيب أن حتى المهام اليومية كـ: صعود طابق واحد أو نقل سلة غسيل أو حتى ربط الحذاء يمكن أن تصبح صعبة بشكل مفاجئ بسبب تجمّع السوائل في الرئتين نتيجة فشل القلب.

3. التعب الشديد أو الإرهاق غير المبرر

التعب العادي يختلف عن التعب المرتبط بالقلب، والذي يكون:

مستمرًا ومفرطًا

لا يتحسّن حتى بعد الراحة

يترافق مع صعوبة في التركيز أو أداء المهام الذهنية

ويظهر أثناء أو بعد القيام بأبسط الأنشطة، مثل غسيل الصحون أو المشي لمسافة قصيرة، ويعود السبب إلى عدم وصول كمية كافية من الدم الغني بالأوكسجين إلى العضلات والأعضاء.

ومن اللافت أن النساء قد يشعرن بهذا النوع من التعب كأول أعراض مرض القلب من دون ألم في الصدر.

4. اضطرابات نبض القلب أو الخفقان

رغم أن بعض التقلّبات في نبض القلب طبيعية، إلا أن الخفقان المستمر أو المفاجئ يستدعي الانتباه.

ومن العلامات التي يجب مراقبتها:

شعور بالخفقان السريع أو الثقيل أثناء الراحة

الإحساس بأن القلب "يخفق" أو "يتقلب" فجأة

نوبات خفقان تستمر لثوانٍ أو دقائق

دوخة أو شعور بالإغماء المصاحب للنبض غير المنتظم

وقد تكون هذه الأعراض علامة على اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، الذي يرفع من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو فشل القلب.

