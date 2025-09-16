الأخبار
هل النحافة أخطر من السمنة؟... دراسة حديثة تقلب الموازين الطبية

صحة وتغذية
2025-09-16 | 04:06
هل النحافة أخطر من السمنة؟... دراسة حديثة تقلب الموازين الطبية

توصل باحثون من الدنمارك، في دراسة مفاجئة، إلى أن النحافة المفرطة قد تشكل خطرًا أكبر على حياة الانسان مقارنة بزيادة الوزن أو السمنة الخفيفة، مما يفتح الباب لإعادة التفكير في المفاهيم التقليدية حول "الوزن المثالي" و"الصحة المثالية".

وأظهرت الدراسة التي تابعت أكثر من 85 ألف شخص على مدى خمس سنوات، أن الأشخاص الذين يُصنفون بأنهم نحيفون جدًا (مؤشر كتلة الجسم BMI أقل من 18.5) كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 2.7 مرة مقارنة بأصحاب الوزن الصحي في الحد الأعلى من النطاق (22.5–25)، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولم يكن هذا كل شيء؛ حتى الأشخاص الذين يبدون بصحة جيدة لكن مؤشر كتلتهم يقع في الحد الأدنى للنطاق الطبيعي (18.5–20.0) كانوا أكثر عرضة للوفاة بمعدل الضعف، فيما أظهر من هم في النطاق (20.0–22.5) زيادة في خطر الوفاة بنسبة 27%.

والمثير في نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يقع مؤشر كتلتهم بين 25 و35 — أي ضمن فئة "الوزن الزائد" أو "السمنة الخفيفة" — لم يظهروا زيادة في خطر الوفاة، مقارنة بأصحاب الوزن "المثالي".

وهذا ما يدعمه مفهوم طبي متزايد الانتشار يُعرف باسم "البدين السليم" (Fat but Fit)، ويصف الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، لكن من دون أمراض مزمنة مرتبطة به مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدكتورة سيغريد بيريغ غريبشولت، الباحثة الرئيسية من مستشفى جامعة آرهوس، أن بعض حالات النحافة قد تكون نتيجة أمراض كامنة غير مشخصة، تجعل فقدان الوزن عرضًا وليس سببًا، مما يفسّر العلاقة بين النحافة والموت.

وفي المقابل، قد يتمتع بعض أصحاب الوزن الزائد، خاصة من كبار السن، بخصائص جسدية أو وراثية تحميهم وتمنحهم قدرة أفضل على التكيّف مع التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالعمر.

ورغم النتائج المطمئنة نسبيًا لمن هم في نطاق الوزن الزائد والسمنة الخفيفة، إلا أن الأشخاص الذين تقع أوزانهم في فئة السمنة من الدرجة الثانية (BMI بين 35 و40) أظهروا زيادة في خطر الوفاة بنسبة 23%، ما يؤكد أن السمنة الشديدة لا تزال عامل خطر حقيقي يجب التعامل معه بحذر.

صحة وتغذية

النحافة

السمنة؟...

دراسة

حديثة

الموازين

الطبية

