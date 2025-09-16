حالة شائعة أثناء الحمل تهدّد دماغ الجنين: دراسة تربطها بزيادة خطر التوحّد وتأخّر النمو العقلي

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط مثير للقلق بين سكري الحمل وزيادة خطر الإصابة بـاضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال، أبرزها التوحّد (ASD) وفرط الحركة وتشتّت الانتباه (ADHD)، إضافة إلى تأثيرات معرفية سلبية على الأم نفسها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



ويُعد سكري الحمل اضطرابًا شائعًا يصيب نحو 9% من النساء الحوامل في الولايات المتحدة — أي أكثر من 330 ألف حالة سنويًا — ويزداد انتشاره عالميًا نتيجة ارتفاع معدلات السمنة وتقدّم عمر الأمهات، ما يجعل الجسم غير قادر على إنتاج كمية الإنسولين الكافية لتلبية احتياجات الحمل.



وفي الدراسة، التي اعتمدت على مراجعة منهجية لأكثر من تسعة ملايين حالة حمل حول العالم، تبيّن أن النساء المصابات بسكري الحمل سجّلن درجات أقل في اختبارات معرفية تُستخدم لرصد الخرف. أما الأطفال المولودون لأمهات مصابات، فسجّلوا انخفاضًا في اختبارات الذكاء بمعدل 4 نقاط في المعدل العام (IQ)، وأكثر من 3 نقاط في الذكاء اللفظي، بما في ذلك ضعف المفردات والقدرة على التحليل اللغوي.



والأخطر، بحسب نتائج الدراسة، هو أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 56% للإصابة بالتوحّد، إلى جانب احتمالية أكبر لظهور مشاكل تأخّر النمو وضعف الانتباه.



ويرجّح العلماء أن يكون سبب هذه التأثيرات هو اضطراب في بيئة الرحم ناتج عن الالتهابات المزمنة، التوتر التأكسدي، واختلال التوازن الغذائي، ما يعرقل النمو العصبي السليم للجنين.



وأوضحت الدكتورة لينغ-جون لي، الباحثة الرئيسية من جامعة سنغافورة الوطنية، أن "هناك قلق متزايد من التأثيرات السامّة لسكري الحمل على دماغ الجنين... نتائجنا تبيّن أن هذه الحالة يجب أن تُعامل كأولوية صحية عامة نظراً لخطورتها على المدى الطويل."



اللافت أن هذه النتائج تأتي في ظل تصاعد النقاش حول أسباب اضطرابات النمو العصبي، حيث تشير هذه الدراسة إلى عوامل اجتماعية وبيولوجية معقّدة أكثر من مجرّد التعرض لمادة سامة واحدة.



وفي ظل هذه المعطيات، يُوصي الأطباء بضرورة الكشف المبكر عن سكري الحمل، والالتزام بالعلاج الغذائي والطبي، ومتابعة نمو الطفل الذهني والسلوكي بعد الولادة، في محاولة للحد من التأثيرات الممتدة لهذا الاضطراب الصامت.