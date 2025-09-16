الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!

صحة وتغذية
2025-09-16 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!

كشفت إيما تايلور، مديرة خدمات المعلومات في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، عن كيفية التمييز بين ضباب الدماغ غير المؤذي والعلامات المبكرة لمرض الزهايمر.

وقالت تايلور إن هناك اختلافات رئيسية بين المراحل المبكرة من هذا المرض المستعصي و"ضباب الدماغ" غير المؤذي الذي يُعاني منه الجميع.

وشرحت تايلور: "إذا أضعتَ مفاتيحك ثم عثرتَ عليها في النهاية، فمن المرجح أن تكون مصابًا بضباب دماغي، ولكن إذا وضعتها في مكان عشوائي كالثلاجة مثلاً ولم تتذكر فعل ذلك إطلاقًا، فقد يكون ذلك بسبب مرض الزهايمر".

وأضافت: "ثالثًا، إذا واجهتَ صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة، ثم تذكرتها لاحقًا، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب ضباب دماغي. ولكن، إذا كنتَ تنسى كلمات شائعة وتستخدم كلمات لا علاقة لها بها، فقد يكون ذلك علامة على ضرورة استشارة طبيبك العام لاستبعاد مرض الزهايمر".

وتابعت: "وأخيرًا، إذا كنتَ تشعر بخمول ذهني ولكنك لا تزال قادرًا على متابعة محادثة، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب ضباب دماغي، ولكن إذا فقدتَ تركيزك وكررتَ الأسئلة كثيرًا، فقد يكون ذلك بسبب مرض الزهايمر".

وصرّح الدكتور سيمون ويلر، كبير مسؤولي المعرفة في جمعية الزهايمر، لصحيفة "ذا صن": "غالبًا ما يُستخدم مصطلح ضباب الدماغ لوصف الشعور بعدم القدرة على التفكير بوضوح".

وتابع: "على الرغم من أنه ليس مرضًا بحد ذاته، إلا أنه قد يكون أحد أعراض حالات شائعة، بما في ذلك انقطاع الطمث، والاضطرابات، والألم المزمن، ومتلازمة التعب المزمن".

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

اختلافات

رئيسية

الدماغ

وأعراض

الزهايمر...

الخبراء!

LBCI التالي
حالة شائعة أثناء الحمل تهدّد دماغ الجنين: دراسة تربطها بزيادة خطر التوحّد وتأخّر النمو العقلي
العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-09-01

صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-24

بين رائحة الجسم والأمراض الخطيرة صلة وطيدة... هذا ما كشفه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-19

لون أسنانكم قد يشير إلى إصابتكم بمشاكل صحية خطيرة... هذا ما كشفه أحد الخبراء!

LBCI
منوعات
2025-06-22

"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
04:06

هل النحافة أخطر من السمنة؟... دراسة حديثة تقلب الموازين الطبية

LBCI
صحة وتغذية
03:28

حالة شائعة أثناء الحمل تهدّد دماغ الجنين: دراسة تربطها بزيادة خطر التوحّد وتأخّر النمو العقلي

LBCI
صحة وتغذية
14:30

العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
10:49

علامات صامتة قد تكشف أن قلبك في خطر… هذا ما حذّر منه الأطباء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:06

القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من جنوب البلاد

LBCI
آخر الأخبار
09:31

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أربكت طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء

LBCI
آخر الأخبار
06:34

متحدث باسم الخارجية القطرية: الهجوم على حماس في الدوحة يعجل بضرورة تجديد اتفاقية الدفاع بين قطر وأميركا

LBCI
أخبار دولية
09:28

تركيا: هجوم إسرائيل البري مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:15

الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:55

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

LBCI
أخبار لبنان
03:57

رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار دولية
01:17

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:12

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أخبار لبنان
14:55

أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More