صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!

كشفت دراسة جديدة أن تناول المكسرات يساعد على خسارة الوزن بشكل ملحوظ.وأظهر تحليل لدراسات إنقاص الوزن أن تضمين المكسرات في الأنظمة الغذائية المُقيدة بالسعرات الحرارية أدى إلى فقدان الأشخاص الذين تناولوها وزنًا أكبر.وربطت دراسات أخرى بين تناول المكسرات وانخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وحتى الاكتئاب، بالإضافة إلى تحسين الخصوبة ووظائف الدماغ في مراحل متقدمة من العمر.وقال الخبراء إن تناول حفنة يومية من المكسرات يوفر مزيجاً غنياً من البروتين والألياف والدهون الصحية ويساعد على حماية الصحة على المدى الطويل.