"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

مع حلول شهر تشرين الأول، شهر التوعية بسرطان الثدي، يسلّط الأطباء الضوء على تحديات اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي (Lobular Breast Cancer)، ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً بعد السرطان القنوي (Ductal Cancer). ورغم شيوعه، ما زال هذا النوع يمثل تحدياً في الكشف المبكر عنه.



وتشير التقارير إلى أن امرأة من كل ثماني نساء تُشخّص بسرطان الثدي خلال حياتها. ومع ذلك، يقول الخبراء إن السرطان الفصيصي يختلف عن القنوي؛ فخلاياه، كما توضح الطبيبة ميغان كروز، اختصاصية أورام الثدي في "كليفلاند كلينك"، تنمو تحت المجهر في خطوط منفردة بدلاً من كتل أو أورام واضحة، وغالباً ما تكون هذه الأورام "مستقبلات الإستروجين إيجابية" أي تنمو استجابةً لهرمون الإستروجين.



وتشرح الدكتورة كروز أن هذا النوع من السرطان لا يتكوّن عادةً في شكل كتلة صلبة مثل باقي أنواع سرطان الثدي، ما يجعله أكثر صعوبة في الاكتشاف، ليس فقط أثناء الفحص الذاتي، بل حتى عبر تصوير الماموغرام. فخلاياه قد تندمج مع أنسجة الثدي الطبيعية وتُخفي وجوده في المراحل المبكرة.



وقد تختلف الأعراض أيضاً، فقد تلاحظ المرأة مثلاً سماكة في الجلد أو تهيجاً وتظنه سببه أمر آخر. ونتيجة لذلك، غالباً ما تُشخّص النساء بهذا النوع في مراحل متأخرة.



ورغم ذلك، تبقى فرص العلاج كبيرة، إذ تقول كروز إن "معظم هذه السرطانات فصيصية وهُرمونية، ولدينا علاجات مضادة للهرمونات فعّالة جداً. حتى في المراحل الثانية والثالثة، لا تزال هذه السرطانات قابلة للشفاء. صحيح أن رحلة العلاج قد تكون أطول أو أكثر تعقيداً، لكن الهدف النهائي هو الشفاء".



وتؤكد الطبيبة أهمية إجراء الماموغرام السنوي بانتظام، إلى جانب إبلاغ الطبيبة بأي تغييرات أو أعراض غير مألوفة في الثدي لضمان الاكتشاف المبكر والعلاج السريع.