من شريط وردي بسيط إلى رمز عالمي للنضال والأمل... إليكم قصة شعار شهر التوعية بسرطان الثدي

مع انطلاق شهر تشرين الأول من كل سنة، يكتسي العالم باللون الوردي في رسالة تضامن مع النساء في معركتهن ضد سرطان الثدي.وانطلق الشريط الوردي، الذي بات رمزًا عالميًا للتوعية، لأول مرة عام 1991 حين وزّعت مؤسسة Susan G. Komen أشرطة وردية على المشاركات في سباق للجري في نيويورك تكريمًا للناجيات من المرض.وسرعان ما تحوّل هذا الشريط البسيط إلى أيقونة بعد أن تبنّته إحدى شركات التجميل العالمية في حملاتها عام 1992، ليصبح شعارًا معتمدًا في حملات التوعية وجمع التبرعات.اختيار اللون الوردي لم يكن صدفة، فهو يعكس الأنوثة والرقة والأمل. ومن خلاله تُوجَّه رسالة قوية بأن الفحص المبكر هو السبيل الأهم للوقاية وإنقاذ الأرواح.اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبح الشريط الوردي رمزًا يتجاوز حدود الطب، إذ يجمع المؤسسات الصحية، الشخصيات العامة، ووسائل الإعلام في حركة عالمية تهدف إلى نشر الوعي، دعم الأبحاث، وإضاءة أبرز معالم العالم باللون الوردي تضامنًا مع المصابات.