في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات

2025-10-03 | 06:42
يحل شهر تشرين الأول من كل عام ليشكّل شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث تكثّف المنظمات الصحية والمجتمعات حول العالم جهودها لنشر المعرفة عن المرض وتشجيع الكشف المبكر ودعم المصابات.

واختارت منظمة الصحة العالمية هذا العام شعار "كل قصة فريدة، وكل رحلة مهمة"، للتذكير بأن سرطان الثدي ليس واحداً للجميع، وأن كل تجربة تختلف عن الأخرى، مع التأكيد على أن الرعاية المبكرة والعادلة هي المفتاح للوقاية والعلاج.

وشددت المنظمة كما خبراء السرطان على ضرورة الانتباه ليس فقط إلى عرض واحد بل إلى تجمع الأعراض. فوجود كتلة في الثدي وحده قد لا يكون دائماً مؤشراً للسرطان، لكن ظهور أكثر من عرض معاً أو استمرار أحدها مع تغيّرات أخرى يستدعي استشارة الطبيب سريعاً.

ومن بين هذه العلامات:

وجود كتلة أو سماكة في الثدي مع تغيّرات في الجلد مثل التكتل أو انكماش الجلد.

احمرار أو تورم أو حرارة سريعة في الثدي قد تشير إلى سرطان الثدي الالتهابي، وهو نوع عدواني لا يظهر عادةً ككتلة واضحة.

انقلاب الحلمة أو خروج إفرازات غير طبيعية مصحوبة بتغيّرات في الجلد.

ألم مستمر مع تورم أو تغيّر في حجم أو شكل الثدي.

تضخّم العقد اللمفاوية تحت الإبط مع أي من العلامات السابقة.

ويغيّر التشخيص المبكر، وفقاً للخبراء، مسار العلاج بشكل جذري ويزيد من نسب الشفاء حتى في الحالات الأكثر تقدماً، خاصة أن معظم سرطانات الثدي الفصيصية (Lobular) تكون هرمونية الاستجابة ولها علاجات فعالة.

ونصحت المنظمة العالمية النساء بالتعرّف على الشكل الطبيعي لصدورهن، إجراء الفحوصات الدورية، وعدم تجاهل أي تغيّرات مستمرة، إضافة إلى تبنّي عادات حياتية تقلّل من خطر الإصابة مثل الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.
 

