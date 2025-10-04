الأخبار
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-04 | 03:30
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن أن تحليل التركيبة الجينية للنساء يمكن أن يساعد في التنبؤ بما إذا كانت الخلايا غير الطبيعية في أنسجة الثدي قد تتطور لاحقاً إلى سرطان الثدي الغازي.
وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention والممولة من منظمة Breast Cancer Now، أكثر من 2000 امرأة في المملكة المتحدة خضعن لاختبارات شملت 313 تغييراً جينياً، عُرفت باسم "درجة الخطر الجيني".
وهؤلاء النساء كن قد شُخّصن سابقاً إما بـ سرطان القنوات الموضعي (DCIS) أو سرطان الفصوص الموضعي (LCIS)، وهما أكثر الأنواع شيوعاً من الخلايا غير الطبيعية في أنسجة الثدي.
وأوضحت الدراسة أن درجة الخطر الجيني قد تساعد في التمييز بين النساء الأكثر عرضة لتطور السرطان الغازي، ما يفتح الباب أمام خطط علاجية شخصية بدلاً من اتباع نهج علاجي موحد للجميع.
وقالت الباحثة ياسمين تيمبرز، المحللة الإكلينيكية في الجامعة: "النتائج الأولية واعدة جداً. ليس كل النساء اللواتي لديهن DCIS أو LCIS سيصبن بسرطان غازي، واستخدام الخطر الجيني قد يساعدنا على تقديم العلاجات الأنسب وتجنب بعض التدخلات الجراحية أو العلاجات غير الضرورية."
أما الدكتور سيمون فينسنت من منظمة Breast Cancer Now فأكد أن النتائج تمثل خطوة مهمة نحو رعاية أكثر دقة، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل اعتماد هذا الفحص على نطاق واسع.
صحة وتغذية
الجينية
تساعد
التنبؤ
بسرطان
الثدي
الغازي...
إليكم
كشفته
الدراسات
في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات
السابق
صحة وتغذية
دراسة جديدة تكشف: القطط قد تساعد في تطوير علاج الزهايمر
2025-08-14
دراسة جديدة تكشف: القطط قد تساعد في تطوير علاج الزهايمر
صحة وتغذية
تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
2025-08-22
تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
سر البشرة الصحية والنضرة يبدأ من المطبخ وليس من الكريمات... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
2025-07-14
سر البشرة الصحية والنضرة يبدأ من المطبخ وليس من الكريمات... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
"رائحة أجساد النساء في فترة الإباضة تساعد الرجال على الإسترخاء"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
2025-08-01
"رائحة أجساد النساء في فترة الإباضة تساعد الرجال على الإسترخاء"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات
2025-10-03
في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات
صحة وتغذية
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
صحة وتغذية
من شريط وردي بسيط إلى رمز عالمي للنضال والأمل... إليكم قصة شعار شهر التوعية بسرطان الثدي
2025-10-02
من شريط وردي بسيط إلى رمز عالمي للنضال والأمل... إليكم قصة شعار شهر التوعية بسرطان الثدي
صحة وتغذية
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
2025-10-01
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
أخبار لبنان
Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more
04:26
Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more
أمن وقضاء
مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل
2025-08-03
مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل
فنّ
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
أخبار لبنان
وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان
2025-09-14
وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
أخبار لبنان
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
أخبار لبنان
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
أخبار دولية
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
تقارير نشرة الاخبار
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
شتاء قادم وأشجار تُقطع
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
منوعات
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
10:57
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
أخبار دولية
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار لبنان
سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون
12:29
سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون
خبر عاجل
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
أخبار لبنان
اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية على جنودنا والجيش اللبناني قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701
11:44
اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية على جنودنا والجيش اللبناني قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701
خبر عاجل
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
مصدر مطلع لـ"الجزيرة": حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس ترامب
15:30
مصدر مطلع لـ"الجزيرة": حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس ترامب
