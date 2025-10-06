الأخبار
دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف
صحة وتغذية
2025-10-06 | 09:18
مشاهدات عالية
دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف
كشف باحثون أن طريقة تغيّر شكل الدماغ مع التقدّم في العمر قد تساعد في الكشف المبكر عن علامات الإصابة بالخرف، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي دراسة موسّعة شارك فيها علماء من كاليفورنيا (إرفاين) وتينيريفي (إسبانيا)، جرى تحليل صور أشعة للدماغ، حيث تبين أن الدماغ لا ينكمش بشكل متساوٍ مع التقدّم في السن، بل يخضع لتغيرات شكلية محددة.
ولاحظ الباحثون أن الأجزاء السفلية من الدماغ، المسؤولة عن الوظائف الحيوية مثل التنفس ودقات القلب، بالإضافة إلى الأجزاء الأمامية المرتبطة بوظائف معرفية معينة، تميل إلى التمدد للخارج.
في المقابل، الأجزاء العلوية (المرتبطة باللغة) والخلفية (المسؤولة عن الرؤية والتحكم الحركي)، تميل إلى الانكماش للداخل.
كما لاحظ العلماء أن المسافة بين المناطق المتقابلة في النصفين الأيسر والأيمن من الدماغ – خاصة في الجبهة – تزداد مع الزمن، وهو ما يدل على ضعف الاتصال والتنسيق بين نصفي الدماغ.
وأكد الباحثون أن هذه التغيّرات في شكل الدماغ، والتي ظهرت بوضوح عبر مجموعات مختلفة من المشاركين، مرتبطة مباشرة بتراجع القدرات الإدراكية كالتفكير المنطقي، ما يجعلها مؤشراً جسدياً واضحاً على التدهور المعرفي.
وتعزز هذه النتائج من أهمية فحص الشكل البنيوي العام للدماغ، وليس فقط أجزائه المنفصلة، للكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالعمر كمرض الزهايمر والخرف.
التالي
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
السابق
صحة وتغذية
2025-09-11
دراسة: الأرق المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف!
صحة وتغذية
2025-09-11
دراسة: الأرق المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف!
0
صحة وتغذية
2025-09-15
علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"
صحة وتغذية
2025-09-15
علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"
0
صحة وتغذية
2025-09-16
حالة شائعة أثناء الحمل تهدّد دماغ الجنين: دراسة تربطها بزيادة خطر التوحّد وتأخّر النمو العقلي
صحة وتغذية
2025-09-16
حالة شائعة أثناء الحمل تهدّد دماغ الجنين: دراسة تربطها بزيادة خطر التوحّد وتأخّر النمو العقلي
0
صحة وتغذية
2025-09-16
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2025-09-16
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
0
صحة وتغذية
07:21
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
07:21
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-03
في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات
صحة وتغذية
2025-10-03
في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات
0
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
0
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
12:00
وزير الثقافة: تقرير الجيش "ممتاز"
آخر الأخبار
12:00
وزير الثقافة: تقرير الجيش "ممتاز"
0
فنّ
09:27
ضمادة على ركبتها وكدمات على ذراعيها... بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وهذا ما أوضحته عن إصابتها (فيديو)
فنّ
09:27
ضمادة على ركبتها وكدمات على ذراعيها... بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وهذا ما أوضحته عن إصابتها (فيديو)
0
آخر الأخبار
12:46
مصدران دبلوماسيان لرويترز: المجلس التنفيذي لليونسكو يستعد لاختيار المصري خالد العناني مديرا عاما جديدا للمنظمة
آخر الأخبار
12:46
مصدران دبلوماسيان لرويترز: المجلس التنفيذي لليونسكو يستعد لاختيار المصري خالد العناني مديرا عاما جديدا للمنظمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
أخبار دولية
13:20
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
أخبار دولية
13:20
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
0
أمن وقضاء
13:16
الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر
أمن وقضاء
13:16
الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
تقارير نشرة الاخبار
13:03
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025
1
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
3
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
4
خبر عاجل
07:39
الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
07:39
الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله
5
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
6
خبر عاجل
11:58
معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق
خبر عاجل
11:58
معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق
7
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
8
خبر عاجل
05:41
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية
خبر عاجل
05:41
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية
