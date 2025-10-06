الأخبار
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-06 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة بحثية حديثة نشرتها مجلة Cancer أن الالتهاب قد يكون أحد المحركات البيولوجية الرئيسية للتعب المزمن الذي يصيب العديد من مرضى سرطان الثدي، حتى في مراحله المبكرة، ما يمهد الطريق أمام تطوير علاجات مخصصة لهذا العرض المزعج.
أجرى الباحثون في جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA) دراسة شملت 192 سيدة مصابة بسرطان الثدي في مراحله المبكرة، وتم تحليل عينات دم لقياس مستويات أربعة بروتينات التهابية هي: TNF-α، وIL-6، وsTNF-RII، وCRP. بالتزامن، تم تقييم أعراض التعب الجسدي والعام والعاطفي والذهني على مدار 18 شهرًا بعد العلاج.
وأظهرت النتائج أن المستويات المرتفعة من TNF-α وIL-6 ارتبطت بشكل واضح بالتعب العام، بينما ارتبطت TNF-α وCRP وsTNF-RII بالشعور بالتعب الجسدي. في المقابل، وُجد أن ارتفاع بعض المؤشرات قد ترافق مع انخفاض في التعب العاطفي، فيما لم يظهر أي رابط مع التعب الذهني.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة البروفيسورة جوليان باور: "تشير النتائج إلى أن الالتهاب يلعب دورًا في بعض أنواع التعب وليس جميعها، وهو ما يستمر حتى بعد انتهاء العلاج. هذه المعرفة أساسية لتطوير علاجات دقيقة وموجهة."
ورأت الدراسة أن استخدام ما يُعرف بـ"العلامات الالتهابية الحيوية" يمكن أن يساعد الأطباء في تمييز نوع التعب الذي يعاني منه المريض، وتقديم تدخلات علاجية مناسبة لكل حالة، ما قد يخفف من حدة الأعراض ويقلل من العبء النفسي والجسدي الناتج عن العلاج التقليدي العام.
وأكدت النتائج أن التعب المرتبط بالسرطان ليس مجرد عرض جانبي عابر، بل هو مكوّن بيولوجي قابل للرصد والتعديل، ما يعزز فرص تحسين جودة الحياة للمرضى في المراحل المختلفة من المرض.
المصدر
صحة وتغذية
تقليل
الالتهاب
ومحاربة
التعب
المصابين
بسرطان
الثدي...
إليكم
كشفته
الدراسات
