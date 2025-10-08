الأخبار
بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)

صحة وتغذية
2025-10-08 | 14:30
مشاهدات عالية
0min
بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)

حقّقت الشابة اللبنانية جيسيكا طويل، واحدة من أبرز الوجوه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنجازًا إنسانيًا مؤثرًا بعد أن تمكّنت من الوقوف والمشي مجددًا عقب عشر سنوات من الشلل الذي تسبّب به حادث مأساوي تعرّضت له في سن السادسة عشرة.

وفي مقطع مصوّر شاركته عبر حساباتها الرسمية، ظهرت جيسيكا تخطو أولى خطواتها بعد رحلة علاج طويلة وشاقة، لتتحول اللحظة إلى مشهد مؤثر انتشر بشكل واسع وحصد ملايين المشاهدات والتعليقات الداعمة.

وأوضحت جيسيكا أنّ ما وصلت إليه ما كان ليحدث لولا العلاج المكثّف الذي خضعت له، والتقنيات الطبية الحديثة التي ساعدتها على استعادة قدرتها على المشي، مؤكدة أن تجربتها باتت رسالة أمل لكل من يمرّ بظروف قاسية، وأن الإصرار يمكن أن يصنع المستحيل.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

جيسيكا طويل

شلل

السير

المشي

أول مرة

لبنانية

إنجاز.

