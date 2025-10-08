الأخبار
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة

صحة وتغذية
2025-10-08 | 07:30
اكتشف باحثون أستراليون أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثيا، ما قد يُغير طريقة علاج هذا المرض.

وفي هذه الدراسة، حلل العلماء الحمض النووي لمئات آلاف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لتحديد "العلامات" الجينية الشائعة.

وبحسب المشروع الذي يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، كان لدى النساء ما يقرب من ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.

وأوضحت الباحثة جودي توماس في بيان أن "تحديد العوامل الجينية الشائعة والمحددة لدى الرجال والنساء يُتيح لنا فهم أسباب الاكتئاب بشكل أفضل، ويمهد الطريق لعلاجات أكثر تخصيصا".

وحدد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بـ7 آلاف علامة لدى الرجال.

وقد تؤثر بعض هذه الاختلافات الجينية أيضا على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت جودي توماس "اكتشفنا بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعدنا في تفسير سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية أكثر، مثل تقلبات الوزن أو تغيرات في مستويات الطاقة".

وقالت الباحثة بريتاني ميتشل "حتى الآن، لم تُجرَ دراسات موثوقة كثيرة لتفسير اختلاف تأثير الاكتئاب على النساء والرجال، بما في ذلك الدور المحتمل للعوامل الوراثية".

وأضافت "يشير عدد متزايد من المقالات إلى أن الكثير من الأدوية التي تُطوَّر حاليا والأبحاث التي أُجريت حتى الآن، تركّز بشكل أساسي على الرجال".

تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!
LBCI السابق

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-15

تمارين رياضية قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية... هذا ما كشفه العلماء في دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-29

مكون غذائي قادر على إنقاص الوزن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-06

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-06

علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
12:08

تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-06

دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-06

كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات

LBCI
حال الطقس
2025-10-07

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
خبر عاجل
2025-09-19

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:02

تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:57

الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:50

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:41

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
02:39

وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 08-10-2025

LBCI
أخبار دولية
14:25

إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

