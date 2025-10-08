الأخبار
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-10-08 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
اكتشف باحثون أستراليون أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثيا، ما قد يُغير طريقة علاج هذا المرض.
وفي هذه الدراسة، حلل العلماء الحمض النووي لمئات آلاف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لتحديد "العلامات" الجينية الشائعة.
وبحسب المشروع الذي يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، كان لدى النساء ما يقرب من ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.
وأوضحت الباحثة جودي توماس في بيان أن "تحديد العوامل الجينية الشائعة والمحددة لدى الرجال والنساء يُتيح لنا فهم أسباب الاكتئاب بشكل أفضل، ويمهد الطريق لعلاجات أكثر تخصيصا".
وحدد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بـ7 آلاف علامة لدى الرجال.
وقد تؤثر بعض هذه الاختلافات الجينية أيضا على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت جودي توماس "اكتشفنا بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعدنا في تفسير سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية أكثر، مثل تقلبات الوزن أو تغيرات في مستويات الطاقة".
وقالت الباحثة بريتاني ميتشل "حتى الآن، لم تُجرَ دراسات موثوقة كثيرة لتفسير اختلاف تأثير الاكتئاب على النساء والرجال، بما في ذلك الدور المحتمل للعوامل الوراثية".
وأضافت "يشير عدد متزايد من المقالات إلى أن الكثير من الأدوية التي تُطوَّر حاليا والأبحاث التي أُجريت حتى الآن، تركّز بشكل أساسي على الرجال".
تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!
السابق
