منها البروكلي والفاصولياء... إليكم 5 أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على حماية صحة العظام

يُعد الكالسيوم فيتاميناً أساسياً للصحة، ويساهم في تشكيل قوة العظام وبنيتها، وهو مسؤول أيضًا عن انقباض عضلة القلب، وعمل الإنزيمات الهضمية، ووظائف الجهاز العصبي بشكل سليم.وينصح الأطباء عادةً بتناول أطعمة غنية بالكالسيوم للحفاظ على العظام وقوتها وحماية الجسم بشكل عام.وبحسب الخبراء، تُعد الخضراوات الورقية الداكنة مصدراً ممتازاً للكالسيوم، وخاصة البروكلي الذي يحتوي أيضاً على فيتامينات مهمة أخرى لصحة العظام.ويحتوي البروكلي بشكل خاص على مستويات عالية بشكل خاص من بيتا كاروتين - وهو المادة الأولية لفيتامين أ، بالإضافة إلى فيتامينات C و K1، وكلها مهمة للحفاظ على قوة العظام.ويُعد البرقوق المجفف أيضاً مصدرًا غنيًا بالمعادن، فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلى أنه يوفر الكمية المطلوبة من الألياف النافعة للأمعاء في كل حصة.وقال الخبراء إن الأسماك الزيتية، وخاصةً الأسماك الزيتية المعلبة، تُعد أيضًا أطعمةً رائعةً لصحة العظام، بالإضافة إلى أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي أيضًا مفيدة لصحة العظام والمفاصل.ونصح الخبراء أيضاً بتناول الأطعمة المخمرة مثل منتجات الصويا ومخلل الملفوف والكيمتشي، الغنية بفيتامين K والمهمة للحفاظ على صحة العظام، بالإضافة إلى الفاصولياء ومرق العظام.