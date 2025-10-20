الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-20 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
بينما ركزت الجهود الطبية لسنوات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يتّجه الطب الحديث اليوم نحو الوقاية الشخصية، المدعومة بتحليل الحمض النووي (DNA) إلى جانب الصور الشعاعية التقليدية.
وفي مركز كارول وراي نياغ الشامل للسرطان في جامعة "UConn Health" الأميركية، يساعد المستشاران الوراثيان جنيفر ستروب وكونور لاينهان المرضى على فهم مخاطر إصابتهم بالسرطان عبر الاختبارات الجينية — وهي تقنية تطورت بشكل هائل من حيث الدقة وسهولة الوصول خلال العقد الأخير.
وتقول ستروب: "الاختبار الجيني لا يتنبأ بالمستقبل، لكنه يمنحنا القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة اليوم. كلما عرفنا أكثر عن تاريخك الشخصي والعائلي، استطعنا تصميم برنامج فحص ووقاية يناسبك."
ويشير الخبراء إلى أن هناك 13 جينًا معروفًا حاليًا مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأن الجمعيات الطبية الكبرى مثل الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO) توصي اليوم باستخدام اختبارات أوسع تشمل كل هذه الجينات.
وهذا التوسع في الاختبارات، إلى جانب تحسّن تغطية التأمين الصحي، جعل الفحوصات أكثر شمولًا وتوفرًا، ودفع العديد من الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات قبل عام 2013 لإعادتها، إذ كانت تلك الفحوص تقتصر على عدد محدود من الجينات.
وتضيف ستروب: "نوصي كل من أجرى اختبارًا وراثيًا قبل 2013 بإعادة الفحص، لأن العلم تطوّر، وقد تكشف النتائج الجديدة معلومات مهمّة تؤثر في خطة الكشف المبكر."
وتوضح أن الاختبار الجيني ليس ضروريًا للجميع، لكنه يُوصى به لمن لديهم تاريخ عائلي قوي، مثل إصابة أحد الأقارب بسرطان الثدي قبل سن الخمسين، أو وجود أكثر من ثلاث حالات إصابة في العائلة. وتشمل عوامل الخطر الأخرى: كثافة أنسجة الثدي، والعمر عند بدء الدورة الشهرية، والتاريخ الإنجابي.
ويُجرى الفحص عادةً عبر عينة دم أو لعاب بسيطة، وتُظهر نتائجه ما إذا كان الشخص يحمل جينات تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان، من دون أن تعني بالضرورة أنه سيصاب به.
ووفقًا للنتائج، قد يُوصى لبعض النساء بإجراء تصوير الثدي الشعاعي والرنين المغناطيسي بالتناوب كل ستة أشهر بدلًا من مرة سنويًا، أو الانضمام إلى برنامج المتابعة المكثفة لذوات الخطورة العالية في المركز.
وتختم ستروب بالقول: "الخطوة الأولى هي التحدث إلى العائلة عن التاريخ الصحي، ومعرفة من أُصيب بالسرطان وفي أي عمر. تلك المعلومات قد تكون المفتاح لوضع خطة وقاية تنقذ الحياة."
المصدر
صحة وتغذية
جينية
متطورة
الإصابة
بسرطان
الثدي
ظهوره...
إليكم
التفاصيل
التالي
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-16
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-16
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:39
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
صحة وتغذية
08:39
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
0
صحة وتغذية
2025-10-17
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
2025-10-17
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
0
صحة وتغذية
2025-10-17
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
صحة وتغذية
2025-10-17
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
0
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:45
ترامب يهدد بنشر الجيش في سان فرانسيسكو
أخبار دولية
15:45
ترامب يهدد بنشر الجيش في سان فرانسيسكو
0
أخبار دولية
00:37
سيول تحتجز جنديا كوريّا شماليا بعد عبوره الحدود البرية
أخبار دولية
00:37
سيول تحتجز جنديا كوريّا شماليا بعد عبوره الحدود البرية
0
أخبار دولية
00:45
مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ
أخبار دولية
00:45
مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ
0
أخبار لبنان
11:57
جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية
أخبار لبنان
11:57
جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
0
أخبار دولية
12:25
ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة
أخبار دولية
12:25
ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
تقارير نشرة الاخبار
07:47
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
0
أخبار لبنان
07:25
وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
أخبار لبنان
07:25
وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
0
أخبار دولية
06:22
كوشنر وويتكوف يرويان الكواليس التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
06:22
كوشنر وويتكوف يرويان الكواليس التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار لبنان
04:27
رعد: لن يستطيع الأعداء والمتواطئون معهم أن يفرضوا منطق التخاذل والضعف والاستسلام للعدو
أخبار لبنان
04:27
رعد: لن يستطيع الأعداء والمتواطئون معهم أن يفرضوا منطق التخاذل والضعف والاستسلام للعدو
0
أخبار دولية
00:27
ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال قائما
أخبار دولية
00:27
ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال قائما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
2
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
3
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
6
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
7
خبر عاجل
04:23
بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
خبر عاجل
04:23
بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
8
حال الطقس
03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...
حال الطقس
03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More