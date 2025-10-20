الأخبار
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
صحة وتغذية
2025-10-20 | 08:39
شارك
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
مع بداية الخريف وانحسار ساعات الضوء، يشعر كثيرون بتبدّل في المزاج لا يمكن تجاهله. فبينما يرحب البعض بأجواء البرد والدفء المنزلي، يعيش آخرون معاناة صامتة مع ما يُعرف بـ "الاضطراب العاطفي الموسمي" (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بتغيّر الفصول، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب أطباء الصحة النفسية، فإن هذا النوع من الاكتئاب ليس مجرد "كآبة طقس" أو شعور عابر بالحزن. بل هو اضطراب حقيقي قد يصيب ما بين شخص من كل 15 إلى شخص من كل 30 في المملكة المتحدة، بحسب الدراسات. وتبدأ الأعراض عادة في شهر تشرين الأول وتستمر حتى آذار، وتشمل فقدان الطاقة، اضطرابات النوم، تقلبات في الشهية، رغبة في الانعزال، وشعور باليأس.
وشرح الأطباء أن السبب الرئيسي هو نقص التعرض لضوء الشمس، ما يخلّ بتوازن الساعة البيولوجية للجسم ويؤثر على إفراز مادتي السيروتونين والميلاتونين المرتبطتين بالمزاج والنوم. لكن ما يزيد الأمر سوءًا هو سلوكيات التأقلم الخاطئة، مثل العزلة الاجتماعية، الإفراط في تناول الكربوهيدرات، وانخفاض النشاط الجسدي.
وأكد الخبراء أن التعامل مع SAD يجب أن يكون استباقيًا، عبر:
تعريض الجسم يوميًا للضوء الطبيعي قدر الإمكان.
استخدام صناديق العلاج بالضوء (Light Therapy Boxes) صباحًا.
الحفاظ على نظام غذائي متوازن بعيدًا عن السكريات السريعة.
ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الإندورفين.
الحفاظ على الروابط الاجتماعية رغم صعوبة المزاج.
والأهم: طلب المساعدة الطبية عند تكرار الأعراض.
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-10-06
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
2025-10-06
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
2025-09-24
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
أخبار لبنان
2025-09-24
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
أخبار لبنان
2025-10-01
منسى إلتقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون
أخبار لبنان
2025-10-01
منسى إلتقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون
خبر عاجل
2025-10-18
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
2025-10-18
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
صحة وتغذية
07:48
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
07:48
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-17
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
2025-10-17
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
2025-10-17
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
صحة وتغذية
2025-10-17
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
15:45
ترامب يهدد بنشر الجيش في سان فرانسيسكو
أخبار دولية
15:45
ترامب يهدد بنشر الجيش في سان فرانسيسكو
أخبار دولية
00:37
سيول تحتجز جنديا كوريّا شماليا بعد عبوره الحدود البرية
أخبار دولية
00:37
سيول تحتجز جنديا كوريّا شماليا بعد عبوره الحدود البرية
أخبار دولية
00:45
مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ
أخبار دولية
00:45
مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ
أخبار لبنان
11:57
جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية
أخبار لبنان
11:57
جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
أخبار دولية
12:25
ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة
أخبار دولية
12:25
ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة
تقارير نشرة الاخبار
07:47
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
تقارير نشرة الاخبار
07:47
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
أخبار لبنان
07:25
وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
أخبار لبنان
07:25
وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
أخبار دولية
06:22
كوشنر وويتكوف يرويان الكواليس التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
06:22
كوشنر وويتكوف يرويان الكواليس التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
خبر عاجل
04:23
بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
خبر عاجل
04:23
بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
حال الطقس
03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...
حال الطقس
03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...
