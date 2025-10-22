الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2025-10-22 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل

كشفت أبحاث حديثة إلى أن حمية الكيتو، التي اشتهرت لإنقاص الوزن، قد تزيد من خطورة أنواع عدوانية من سرطان الثدي.

ورغم أن هذه الحمية تعتمد على تناول كميات عالية من الدهون وتقليل الكربوهيدرات، إلا أن العلماء يحذرون من أنها قد تغذي نمو الأورام لدى بعض المريضات.

وكشفت الدراسة التي أجراها معهد هانتسمان للسرطان في جامعة يوتا ونُشرت في مجلة Cancer and Metabolism، أن الأحماض الدهنية تسرّع نمو الأورام، خصوصًا في حالات سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهو نوع يصعب علاجه لأنه لا يستجيب للعلاجات الهرمونية التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الخلايا السرطانية في هذا النوع "مدمنة على الدهون"، وأن ارتفاع نسب الدهون في الدم — وهي حالة تعرف بـ فرط شحميات الدم — يوفر بيئة مثالية لنموها.

وعند خفض مستويات الدهون في الفئران المصابة بالسمنة، تباطأ نمو السرطان رغم بقاء الوزن كما هو، مما يؤكد أن المشكلة ليست في الوزن فقط بل في مكونات الدم.

وقال الدكتور غريغ دوكر، أحد المشاركين في الدراسة: "إذا كنتِ تعانين من ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، فإن اتباع حمية غنية بالدهون مثل الكيتو قد يجعل الوضع أسوأ ويمنح الورم مزيدًا من الوقود للنمو."

ودعا الأطباء مرضى السرطان والناجيات منه إلى استشارة الأطباء قبل اتباع أي نظام غذائي، خاصة الحميات الغنية بالدهون، وإلى التفكير في طرق لخفض الدهون في الدم من خلال الغذاء أو العلاج الدوائي.

وتُعرف حمية الكيتو بأنها نظام غذائي قليل الكربوهيدرات وعالي الدهون، يهدف إلى إدخال الجسم في حالة تُعرف بـ“الكيتوز”، حيث يعتمد على الدهون كمصدر للطاقة بدل السكر. ورغم فوائدها في إنقاص الوزن، إلا أن نتائج الدراسة تطرح تساؤلات حول أمانها لمرضى السرطان.

المصدر

صحة وتغذية

صادمة...

الكيتو

يُسرّع

سرطان

الثدي

التفاصيل

LBCI التالي
مضاد للأكسدة يساعد على منع شيب الشعر مبكراً... إليكم التفاصيل!
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-21

دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-10

هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-30

لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:16

منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪

LBCI
صحة وتغذية
07:15

مضاد للأكسدة يساعد على منع شيب الشعر مبكراً... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-21

دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-20

مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-17

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
02:17

إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة

LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:08

فضل شاكر يمثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت في أول جلسة له...

LBCI
أمن وقضاء
06:59

قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات

LBCI
أخبار دولية
06:41

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
06:13

الرئيس عون: اللبنانيون جميعهم خسروا وليس فريقًا... وتمنيات بإعداد مشروع قانون معجّل لانتخاب المنتشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
موضة وجمال
10:04

في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان

LBCI
صحف اليوم
00:19

إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
10:43

الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More