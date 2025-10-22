الأخبار
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-22 | 06:03
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
كشفت أبحاث حديثة إلى أن حمية الكيتو، التي اشتهرت لإنقاص الوزن، قد تزيد من خطورة أنواع عدوانية من سرطان الثدي.
ورغم أن هذه الحمية تعتمد على تناول كميات عالية من الدهون وتقليل الكربوهيدرات، إلا أن العلماء يحذرون من أنها قد تغذي نمو الأورام لدى بعض المريضات.
وكشفت الدراسة التي أجراها معهد هانتسمان للسرطان في جامعة يوتا ونُشرت في مجلة Cancer and Metabolism، أن الأحماض الدهنية تسرّع نمو الأورام، خصوصًا في حالات سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهو نوع يصعب علاجه لأنه لا يستجيب للعلاجات الهرمونية التقليدية.
وأوضح الباحثون أن الخلايا السرطانية في هذا النوع "مدمنة على الدهون"، وأن ارتفاع نسب الدهون في الدم — وهي حالة تعرف بـ فرط شحميات الدم — يوفر بيئة مثالية لنموها.
وعند خفض مستويات الدهون في الفئران المصابة بالسمنة، تباطأ نمو السرطان رغم بقاء الوزن كما هو، مما يؤكد أن المشكلة ليست في الوزن فقط بل في مكونات الدم.
وقال الدكتور غريغ دوكر، أحد المشاركين في الدراسة: "إذا كنتِ تعانين من ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، فإن اتباع حمية غنية بالدهون مثل الكيتو قد يجعل الوضع أسوأ ويمنح الورم مزيدًا من الوقود للنمو."
ودعا الأطباء مرضى السرطان والناجيات منه إلى استشارة الأطباء قبل اتباع أي نظام غذائي، خاصة الحميات الغنية بالدهون، وإلى التفكير في طرق لخفض الدهون في الدم من خلال الغذاء أو العلاج الدوائي.
وتُعرف حمية الكيتو بأنها نظام غذائي قليل الكربوهيدرات وعالي الدهون، يهدف إلى إدخال الجسم في حالة تُعرف بـ“الكيتوز”، حيث يعتمد على الدهون كمصدر للطاقة بدل السكر. ورغم فوائدها في إنقاص الوزن، إلا أن نتائج الدراسة تطرح تساؤلات حول أمانها لمرضى السرطان.
