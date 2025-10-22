مضاد للأكسدة يساعد على منع شيب الشعر مبكراً... إليكم التفاصيل!

يبذل الكثير من الناس جهودًا كبيرة لإخفاء الشيب، لكن يقول البعض إن أحد مضادات الأكسدة النشطة قد يساعد في إيقاف هذا التغير في اللون قبل ظهوره.

وتساهم العديد من العوامل في شيب الشعر، بما في ذلك العوامل الوراثية والشيخوخة والتوتر.

وأوضحت ليزلي كيني، مؤسسة "أكسفورد هيلث سبان" والمؤسسة المشاركة لمشروع "أكسفورد لطول العمر"، لصحيفة "ذا بوست": "عندما نتعرض للتوتر، نفرز الأدرينالين الذي يسمح لنا بإنجاز المهام، لكن الإفراط في الأدرينالين المزمن يضر بالقلب".

وأضافت أن الجسم، لحماية نفسه، يحوّل الأدرينالين الزائد إلى بيروكسيد الهيدروجين، والذي يُطرد بعد ذلك عبر المسام وبصيلات الشعر في حال وجود كميات صغيرة من الغلوتاثيون في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور الشيب.

والغلوتاثيون هو ثلاثي الببتيد ويتكوّن من ثلاثة أحماض أمينية: الغلوتامين، والغليسين، والسيستين، ينتجه الجسم طبيعيًا، لكن مستوياته تتقلب وتنخفض بسبب سوء التغذية، والإجهاد، وقلة الراحة، والسموم البيئية، والشيخوخة.

وقالت كيني: "الغلوتاثيون هو مضاد الأكسدة الرئيسي في الجسم. إذا لم نحصل على كمية كافية منه في نظامنا الغذائي من الخضراوات الورقية والأفوكادو والبروكلي، فإننا نستنفد مخزون الغلوتاثيون لدينا".

وتابعت: "من المرجح أن يُفيد تناول مضادات الأكسدة مثل الغلوتاثيون في علاج الشيب المبكر من خلال مكافحة الضرر التأكسدي الذي يصيب الخلايا المنتجة للصبغة، والتي تُسمى الخلايا الصباغية".

وأوصت كيني بتناول بعض الأطعمة الغنية بالغلوتاثيون مثل البروكلي، وكرنب بروكسل، والقرنبيط، والسبانخ، والهليون، والأفوكادو، والثوم، والطماطم، والبطيخ، والتفاح، والبرتقال، والعنب، والموز، بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون، والمكسرات، والبذور، والبيض، والحليب.

المصدر