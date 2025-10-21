دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل

تُعتبر الرضاعة الطبيعية من أفضل الخيارات الصحية للطفل، لكن ما لا تعرفه الكثير من النساء هو أنها قد تعود بالفائدة أيضًا على صحة الأم، وتحديدًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.وتحدث عند الرضاعة تغيّرات هرمونية في جسم المرأة، أهمها ارتفاع هرمون البرولاكتين وانخفاض الإستروجين، وهو الهرمون المرتبط ببعض أنواع سرطان الثدي. وهذه التغيّرات، إلى جانب تجدد خلايا أنسجة الثدي أثناء فترة الرضاعة، قد تساعد في التخلص من الخلايا التالفة قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية.كذلك، فإن الرضاعة تحفّز إفراز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يلعب دورًا في الحماية من الأورام، إضافة إلى دعم الجهاز المناعي للمرأة أثناء الإرضاع.وتشير الأبحاث إلى أن كل 12 شهرًا من الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 4.3%.وفي دراسة أخرى، النساء اللواتي أرضعن لمدة عام أو أكثر انخفض خطر إصابتهن بنسبة تصل إلى 26%.ومع الرضاعة الطويلة (أكثر من سنتين)، قد تنخفض نسبة الخطر بأكثر من 50%.وتوفّر الرضاعة حماية أقوى ضد أنواع محددة من السرطان مثل السرطانات الهرمونية السلبية (HR-). أما في حالات السرطان الثلاثي السلبي (TNBC)، فالدراسات متضاربة، لكنها تشير إلى أن الرضاعة قد تخفّف من شراسته إن لم تمنعه تمامًا.وفي حال لم تتمكن المرأة من الإرضاع، فلا داعي للقلق، لأن هناك عوامل عديدة تؤثر في خطر الإصابة بسرطان الثدي، منها الوراثة، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والوزن. وعدم الإرضاع لا يعني بالضرورة خطرًا مرتفعًا، ويمكنك الحفاظ على صحتك بطرق أخرى مثل: تناول غذاء متوازن، تقليل اللحوم المصنعة، الإقلاع عن التدخين، تقليل الكحول، ممارسة الرياضة بانتظام وإجراء الفحوصات الدورية.وتشير بعض الدراسات إلى أن ضخ الحليب يمكن أن يكون له تأثير مشابه للرضاعة، كونه يحرّك الهرمونات نفسها (البرولاكتين والأوكسيتوسين)، لكن الأبحاث في هذا المجال ما زالت غير كافية لحسم الأمر.