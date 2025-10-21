الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
تُعتبر الرضاعة الطبيعية من أفضل الخيارات الصحية للطفل، لكن ما لا تعرفه الكثير من النساء هو أنها قد تعود بالفائدة أيضًا على صحة الأم، وتحديدًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وتحدث عند الرضاعة تغيّرات هرمونية في جسم المرأة، أهمها ارتفاع هرمون البرولاكتين وانخفاض الإستروجين، وهو الهرمون المرتبط ببعض أنواع سرطان الثدي. وهذه التغيّرات، إلى جانب تجدد خلايا أنسجة الثدي أثناء فترة الرضاعة، قد تساعد في التخلص من الخلايا التالفة قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية.
كذلك، فإن الرضاعة تحفّز إفراز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يلعب دورًا في الحماية من الأورام، إضافة إلى دعم الجهاز المناعي للمرأة أثناء الإرضاع.
وتشير الأبحاث إلى أن كل 12 شهرًا من الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 4.3%.
وفي دراسة أخرى، النساء اللواتي أرضعن لمدة عام أو أكثر انخفض خطر إصابتهن بنسبة تصل إلى 26%.
ومع الرضاعة الطويلة (أكثر من سنتين)، قد تنخفض نسبة الخطر بأكثر من 50%.
وتوفّر الرضاعة حماية أقوى ضد أنواع محددة من السرطان مثل السرطانات الهرمونية السلبية (HR-). أما في حالات السرطان الثلاثي السلبي (TNBC)، فالدراسات متضاربة، لكنها تشير إلى أن الرضاعة قد تخفّف من شراسته إن لم تمنعه تمامًا.
وفي حال لم تتمكن المرأة من الإرضاع، فلا داعي للقلق، لأن هناك عوامل عديدة تؤثر في خطر الإصابة بسرطان الثدي، منها الوراثة، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والوزن. وعدم الإرضاع لا يعني بالضرورة خطرًا مرتفعًا، ويمكنك الحفاظ على صحتك بطرق أخرى مثل: تناول غذاء متوازن، تقليل اللحوم المصنعة، الإقلاع عن التدخين، تقليل الكحول، ممارسة الرياضة بانتظام وإجراء الفحوصات الدورية.
وتشير بعض الدراسات إلى أن ضخ الحليب يمكن أن يكون له تأثير مشابه للرضاعة، كونه يحرّك الهرمونات نفسها (البرولاكتين والأوكسيتوسين)، لكن الأبحاث في هذا المجال ما زالت غير كافية لحسم الأمر.
المصدر
صحة وتغذية
جديدة
تكشف:
الرضاعة
الطبيعية
الإصابة
بسرطان
الثدي
التفاصيل
مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-20
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-20
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-10
هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي
صحة وتغذية
2025-10-10
هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي
0
صحة وتغذية
2025-10-06
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-06
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:20
مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!
صحة وتغذية
14:20
مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!
0
صحة وتغذية
2025-10-20
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
صحة وتغذية
2025-10-20
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
0
صحة وتغذية
2025-10-20
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-20
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-17
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
2025-10-17
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:43
الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد
خبر عاجل
10:43
الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد
0
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
0
أخبار دولية
00:51
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت
أخبار دولية
00:51
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت
0
موضة وجمال
2025-10-20
"هذا التاج ليس لي وحدي"... بيرلا حرب توجّه رسالة حب ودعم للمرأة اللبنانية (صورة)
موضة وجمال
2025-10-20
"هذا التاج ليس لي وحدي"... بيرلا حرب توجّه رسالة حب ودعم للمرأة اللبنانية (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
0
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
0
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
2
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
4
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
7
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
8
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More