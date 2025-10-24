خلايا سرطان الثدي مدمنة على الدهون... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد هانتسمان للسرطان في جامعة يوتا الأميركية عن اكتشاف علمي لافت يؤكد أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي يعتمد بشكل كبير على الدهون كمصدر أساسي للطاقة والنمو، وأن السمنة تزيد من انتشاره وعدوانيته.وأظهرت نتائج البحث، المموّل من المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة (NCI)، أن ارتفاع نسبة الدهون في الدم وحدها كافٍ لتسريع نمو الورم، حتى في غياب ارتفاع في معدلات السكر أو الإنسولين. في المقابل، أدى خفض مستوى الدهون إلى إبطاء نمو الخلايا السرطانية بشكل ملحوظ.وقالت الدكتورة كيرين هيلغندورف، الباحثة المشاركة في الدراسة وأستاذة الكيمياء الحيوية في جامعة يوتا: "خلايا سرطان الثدي تُظهر إدماناً واضحاً على الدهون، وهذا أحد الأسباب التي تجعل المرض أكثر شيوعاً وعدوانية لدى النساء المصابات بالسمنة."وحذّر الفريق العلمي من اتباع الحمية الكيتونية (Keto Diet) التي تعتمد على نسبة عالية من الدهون، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأنظمة الغذائية قد يحقق خسارة في الوزن لكنه في المقابل قد يُغذي الورم ويزيد من نموه.وأكد الباحث غريغ دوكر أن النتائج تفتح الباب أمام علاجات جديدة خافضة للدهون يمكن أن تُستخدم مستقبلاً للمساعدة في إبطاء نمو سرطان الثدي، لكنه شدد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات على البشر قبل اعتمادها سريرياً.وأشار الباحثون إلى أن الخطوة المقبلة ستركّز على تجارب لتقييم دور الأدوية الخافضة للدهون في تحسين فعالية العلاج الكيميائي، إضافة إلى دراسة كيفية تغذية الخلايا السرطانية بالدهون بشكل أعمق.ويُذكر أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي يُعدّ من أكثر الأنواع عدوانية وصعوبة في العلاج، ما يجعل أي اكتشاف جديد في هذا المجال خطوة مهمة نحو فهم أعمق لآلية المرض وتطوير استراتيجيات علاجية أكثر فعالية.