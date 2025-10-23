خمس علامات خفية تدلّ على الشيخوخة الصحية... إليكم أهميتها!

لم تعد الشيخوخة اليوم تُقاس فقط بقدرتنا على تجنّب الأمراض، بل باتت تشمل مفهومًا أوسع يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية.

لكن من الصعب أحيانًا معرفة مدى تقدّمنا في العمر بطريقة صحية دون أجهزة تتبّع متطورة أو فحوصات مكلفة. ولهذا، يقدّم الطبيب الأميركي ميتش غين، المتخصّص في الطب الشمولي ومكافحة الشيخوخة، خمس علامات يمكن أن تكشف عن الشيخوخة الإيجابية دون الحاجة إلى تحاليل أو زيارات مكلفة.

1- قوة القبضة

يقول الدكتور غين إن قوة قبضة اليد مؤشر مهم على الصحة العامة وطول العمر، إذ ترتبط بسلامة العضلات وصحة القلب والأوعية الدموية. ويمكن قياسها بسهولة في عيادة الطبيب باستخدام جهاز بسيط يُعرف بـ"الديناموميتر".

2- الحركة بسلاسة

القدرة على الحركة بسهولة دليل أساسي على الشيخوخة الصحية. فممارسة الرياضة المنتظمة تقوّي العظام والعضلات، وتعزز التوازن والمرونة والمزاج وجودة النوم. وينصح الخبراء بـ 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين المتوسطة الكثافة مع تدريب عضلات الجسم مرتين على الأقل أسبوعيًا.

3- التعافي السريع من العدوى

إذا كنت تتعافى بسرعة من نزلات البرد أو الفيروسات البسيطة، فهذا يعني أن جهازك المناعي يعمل بكفاءة. فبحسب غين، يجب أن يشفى معظم الناس من الفيروسات خلال عشرة أيام، بينما يُعدّ الالتهاب المزمن علامة تحذير تستدعي الانتباه.

4- ذهن حاد

ضعف التركيز، النسيان المتكرر أو تغيّر السلوك يمكن أن تكون مؤشرات على تراجع الإدراك. لذا من المهم تدريب الدماغ باستمرار عبر تعلّم مهارات جديدة أو القيام بتمارين ذهنية بسيطة مثل محاولة تذكّر كلمات تبدأ بحرف معيّن، وهي طرق فعّالة للحفاظ على النشاط الذهني.

5- المزاج والرغبة

الاستقرار العاطفي والرغبة الجنسية من علامات الصحة الهرمونية. ومع التقدّم في العمر، تتراجع مستويات الهرمونات مثل التستوستيرون والإستروجين، ما قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية وضعف في الطاقة. ويشير غين إلى أن العلاج الهرموني المتوازن يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الأعراض لدى الرجال والنساء.

اختبارات بسيطة يمكن تجربتها في المنزل

قبل زيارة الطبيب، يمكنك تقييم صحتك من خلال بعض الاختبارات الجسدية السهلة:

-الجلوس على الأرض ومحاولة الوقوف دون استخدام اليدين.

-الجلوس والوقوف من على الكرسي 30 مرة متتالية دون صعوبة.

-الوقوف على قدم واحدة مع إبقاء الذراعين ممدودتين لمدة 30 ثانية.