الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل

صحة وتغذية
2025-10-27 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل

قد يعكس ظهور الشيب آلية دفاع طبيعية للجسم ضد سرطان الجلد الميلانيني، وفقًا لدراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة طوكيو.

وفي التفاصيل، يتعلق كل من شيب الشعر وسرطان الجلد الميلانيني بالخلايا الجذعية الصبغية التي تنتج الصبغة في الشعر والجلد.

وفي الدراسة الجديدة، نظر العلماء في كيفية تفاعل الخلايا الجذعية الصبغية في بصيلات شعر الفئران عند تعرضها للمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

ولاحظ الباحثون أنه عندما تتضرر الخلايا الجذعية الصبغية، تموت بعض هذه الخلايا، ما يؤدي إلى تحول الشعر إلى اللون الرمادي، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويُعد هذا المسار المحدد مثبطًا للأورام ويُعتبر "حارس" الجينات البشرية لأنه يحمي من تلف الحمض النووي الناتج عن المسببات الخارجية.

وبناءً على هذه النتائج، اعتقد الباحثون أن الشيب قد يعكس آلية يقوم فيها الجسم بإزالة الخلايا الجذعية التالفة قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية.

ومع ذلك، لا تتبع جميع الخلايا هذه العملية، وقد تتحول الخلايا التي لا تتبعها إلى خلايا خبيثة.

وقال الدكتور ديفيد سينكلير الذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج قد تساعد في صياغة علاجات وقائية لسرطان الجلد الميلانيني وبعض أنواع السرطان الأخرى.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الشيب

والحماية

الإصابة

بالسرطان...

خبراء

يتوصلون

اكتشاف

LBCI التالي
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-09-01

صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-24

منظمة الصحة العالمية: لا يوجد حاليًا أي دليل علمي قاطع يؤكد وجود صلة محتملة بين الإصابة بمرض التوحد وتناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

وزير الإعلام: بين قطر ولبنان صلةُ وجدان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:11

للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء

LBCI
صحة وتغذية
07:11

آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-24

إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-24

خلايا سرطان الثدي مدمنة على الدهون... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:47

بعد أن يتأكّد من خلو المنازل من قاطنيها يدخل وينفّذ سرقته... هذا مصيره

LBCI
آخر الأخبار
16:29

وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية: اتفاق إيراني–روسي مرتقب لتشييد خطّ سكك حديد بين رشت وآستارا خلال الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
07:31

رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية

LBCI
صحة وتغذية
07:11

آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:37

مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
08:02

بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار

LBCI
أخبار لبنان
07:48

حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

LBCI
أخبار لبنان
07:41

اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
06:37

السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان

LBCI
أخبار دولية
02:39

ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More