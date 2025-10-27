الأخبار
صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل
صحة وتغذية
2025-10-27
صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل
قد يعكس ظهور الشيب آلية دفاع طبيعية للجسم ضد سرطان الجلد الميلانيني، وفقًا لدراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة طوكيو.
وفي التفاصيل، يتعلق كل من شيب الشعر وسرطان الجلد الميلانيني بالخلايا الجذعية الصبغية التي تنتج الصبغة في الشعر والجلد.
وفي الدراسة الجديدة، نظر العلماء في كيفية تفاعل الخلايا الجذعية الصبغية في بصيلات شعر الفئران عند تعرضها للمواد الكيميائية المسببة للسرطان.
ولاحظ الباحثون أنه عندما تتضرر الخلايا الجذعية الصبغية، تموت بعض هذه الخلايا، ما يؤدي إلى تحول الشعر إلى اللون الرمادي، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ويُعد هذا المسار المحدد مثبطًا للأورام ويُعتبر "حارس" الجينات البشرية لأنه يحمي من تلف الحمض النووي الناتج عن المسببات الخارجية.
وبناءً على هذه النتائج، اعتقد الباحثون أن الشيب قد يعكس آلية يقوم فيها الجسم بإزالة الخلايا الجذعية التالفة قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية.
ومع ذلك، لا تتبع جميع الخلايا هذه العملية، وقد تتحول الخلايا التي لا تتبعها إلى خلايا خبيثة.
وقال الدكتور ديفيد سينكلير الذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج قد تساعد في صياغة علاجات وقائية لسرطان الجلد الميلانيني وبعض أنواع السرطان الأخرى.
