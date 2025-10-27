الأخبار
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
صحة وتغذية
2025-10-27 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
حذّر باحثون في بريطانيا من أن النوم لفترات طويلة قد يشكّل عاملاً محفّزاً لنوبات الشقيقة (الصداع النصفي)، رغم أن قلة النوم تُعدّ من الأسباب المعروفة للمرض.
وأوضح عالم الأعصاب في كلية كينغز لندن الدكتور فيليب هولاند أن الصداع النصفي يحدث غالباً نتيجة تغيير الروتين وليس بسبب نقص النوم فقط، موضحاً: "النوم حتى وقت متأخر عندما لا يكون الشخص معتاداً على ذلك، قد يزيد من قابلية الدماغ لتلقي المحفّزات".
وأكد خبراء أن عوامل أخرى بسيطة قد تلعب دوراً في تحفيز النوبات، مثل الجفاف، وبعض الأطعمة، والضوء القوي، والضوضاء، مشيرين إلى أن المحفّزات تختلف بين مريض وآخر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأوصت الجهات الطبية المرضى بتسجيل تفاصيل ما يسبق النوبات لتحديد المحفّزات بدقة، الالتزام بروتين نوم ثابت، شرب كميات كافية من الماء وتخفيف تناول المنبهات والمشروبات الغازية.
وشدد الباحثون على أن تجنّب المحفّزات يُعد الوسيلة الأكثر فاعلية للسيطرة على الشقيقة، في ظل غياب علاج نهائي للمرض.
صحة وتغذية
متوقع
تحفيز
الصداع
النصفي
وهكذا
تجنبه...
إليكم
أوضحه
العلماء
التالي
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
السابق
