الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء

صحة وتغذية
2025-10-27 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء

حذّر باحثون في بريطانيا من أن النوم لفترات طويلة قد يشكّل عاملاً محفّزاً لنوبات الشقيقة (الصداع النصفي)، رغم أن قلة النوم تُعدّ من الأسباب المعروفة للمرض.

وأوضح عالم الأعصاب في كلية كينغز لندن الدكتور فيليب هولاند أن الصداع النصفي يحدث غالباً نتيجة تغيير الروتين وليس بسبب نقص النوم فقط، موضحاً: "النوم حتى وقت متأخر عندما لا يكون الشخص معتاداً على ذلك، قد يزيد من قابلية الدماغ لتلقي المحفّزات".

وأكد خبراء أن عوامل أخرى بسيطة قد تلعب دوراً في تحفيز النوبات، مثل الجفاف، وبعض الأطعمة، والضوء القوي، والضوضاء، مشيرين إلى أن المحفّزات تختلف بين مريض وآخر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأوصت الجهات الطبية المرضى بتسجيل تفاصيل ما يسبق النوبات لتحديد المحفّزات بدقة، الالتزام بروتين نوم ثابت، شرب كميات كافية من الماء وتخفيف تناول المنبهات والمشروبات الغازية.

وشدد الباحثون على أن تجنّب المحفّزات يُعد الوسيلة الأكثر فاعلية للسيطرة على الشقيقة، في ظل غياب علاج نهائي للمرض.

صحة وتغذية

متوقع

تحفيز

الصداع

النصفي

وهكذا

تجنبه...

إليكم

أوضحه

العلماء

LBCI التالي
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-21

موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"

LBCI
فنّ
2025-09-21

إليكم ما قاله وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI حول أهمية الموركس دور (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
02:48

الرئيس الأرجنتيني يشيد بفوز حزبه في انتخابات التجديد النصفي باعتباره "نقطة تحول"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:55

صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل

LBCI
صحة وتغذية
07:11

آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-24

إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-24

خلايا سرطان الثدي مدمنة على الدهون... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:17

الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات

LBCI
خبر عاجل
14:30

انطلاق الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank عبر الـLBCI… لا تفوّتوا المشاهدة!

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:37

مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
08:02

بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار

LBCI
أخبار لبنان
07:48

حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

LBCI
أخبار لبنان
07:41

اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
06:37

السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان

LBCI
أخبار دولية
02:39

ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More