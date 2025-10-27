آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل

حذّر طبيب الأمراض الجلدية الغاني الدكتور كوفي أنساه بريفو من أنّ الطفح الجلدي وتغيّرات لون الجلد على الثدي يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة لسرطان الثدي، وقد تظهر قبل أشهر من تشكّل الكتل، داعياً الأطباء إلى التعامل بجدية مع أي تغيّرات جلدية مستمرة.وأوضح الدكتور بريفو خلال مقابلة في برنامج صباحي إذاعي، أنّ سرطان الثدي الالتهابي غالباً ما يبرز من خلال أعراض جلدية يجري تشخيصها بالخطأ على أنها إكزيما أو التهابات فطرية.وأشار الطبيب إلى تسجيل حالات ظهرت فيها حكة وطفح جلدي واحمرار وسماكة في الجلد أو تغيّرات في الحلمة، تبيّن لاحقاً أنها سرطانات عدوانية، مؤكداً أن تأخر التشخيص بسبب تجاهل هذه العلامات الجلدية يؤدي إلى نتائج سيئة للمريضات.وشدّد بريفو على ضرورة فحص أي طفح جلدي في الثدي لا يستجيب للعلاج التقليدي، مشيراً إلى أن الاكتشاف المبكر ينقذ الحياة والجلد معاً.كما تحدث عن مضاعفات علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، والتي قد تسبب تصبّغات وحروقاً إشعاعية وتقرحات وندبات، لافتاً إلى أن رحلة الشفاء لا تقتصر على إزالة الورم، بل تشمل أيضاً الدعم الجلدي والنفسي لاستعادة ثقة المرأة بنفسها وهويتها.