آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
2025-10-27 | 07:11
حذّر طبيب الأمراض الجلدية الغاني الدكتور كوفي أنساه بريفو من أنّ الطفح الجلدي وتغيّرات لون الجلد على الثدي يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة لسرطان الثدي، وقد تظهر قبل أشهر من تشكّل الكتل، داعياً الأطباء إلى التعامل بجدية مع أي تغيّرات جلدية مستمرة.
وأوضح الدكتور بريفو خلال مقابلة في برنامج صباحي إذاعي، أنّ سرطان الثدي الالتهابي غالباً ما يبرز من خلال أعراض جلدية يجري تشخيصها بالخطأ على أنها إكزيما أو التهابات فطرية.
وأشار الطبيب إلى تسجيل حالات ظهرت فيها حكة وطفح جلدي واحمرار وسماكة في الجلد أو تغيّرات في الحلمة، تبيّن لاحقاً أنها سرطانات عدوانية، مؤكداً أن تأخر التشخيص بسبب تجاهل هذه العلامات الجلدية يؤدي إلى نتائج سيئة للمريضات.
وشدّد بريفو على ضرورة فحص أي طفح جلدي في الثدي لا يستجيب للعلاج التقليدي، مشيراً إلى أن الاكتشاف المبكر ينقذ الحياة والجلد معاً.
كما تحدث عن مضاعفات علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، والتي قد تسبب تصبّغات وحروقاً إشعاعية وتقرحات وندبات، لافتاً إلى أن رحلة الشفاء لا تقتصر على إزالة الورم، بل تشمل أيضاً الدعم الجلدي والنفسي لاستعادة ثقة المرأة بنفسها وهويتها.
صحة وتغذية
2025-10-20
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-20
اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-16
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-16
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
07:55
صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل
صحة وتغذية
07:55
صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل
0
صحة وتغذية
2025-10-24
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
صحة وتغذية
2025-10-24
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
0
صحة وتغذية
2025-10-24
خلايا سرطان الثدي مدمنة على الدهون... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-24
خلايا سرطان الثدي مدمنة على الدهون... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-23
خمس علامات خفية تدلّ على الشيخوخة الصحية... إليكم أهميتها!
صحة وتغذية
2025-10-23
خمس علامات خفية تدلّ على الشيخوخة الصحية... إليكم أهميتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
أمن وقضاء
04:52
انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي
أمن وقضاء
04:52
انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي
0
أمن وقضاء
07:50
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
أمن وقضاء
07:50
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
0
منوعات
2025-10-24
واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا
منوعات
2025-10-24
واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا
0
اقتصاد
06:57
الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي
اقتصاد
06:57
الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
3
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
7
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
8
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
