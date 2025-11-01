مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!

وجد علماء في المملكة المتحدة أن كوبًا من الكاكاو الساخن يمكن أن يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقضي الشباب حوالي ست ساعات في المتوسط من يومهم جالسين. ويرتبط هذا السلوك الخامل بزيادة مخاطر السمنة وأمراض القلب والاكتئاب، حتى لو كانوا نشيطين بدنيًا في أوقات أخرى.

ويمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة، غالبًا على مكتب في العمل، إلى إضعاف وظيفة الأوعية الدموية تدريجيًا من خلال الإجهاد وانخفاض تدفق الدم، مما يقلل بدوره من توافر جزيء وقائي أساسي يسمى أكسيد النيتريك الذي يتحكم في كيفية اتساع الأوعية الدموية.

ويحتوي الكاكاو على كمية عالية من الفلافانول، وهو مرّكب يعزز صحة القلب ويُخفض ضغط الدم.

واختبرت الدراسة ما إذا كان شرب الكاكاو الغني بالفلافانول قبل ساعتين من الجلوس يمكن أن يحمي صحة الأوعية الدموية في أرجل وأذرع الرجال الشباب الأصحاء.

واستعان الباحثون بـ 40 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، نصفهم يتمتع بلياقة بدنية عالية والنصف الآخر أقل لياقة.

وتبيّن أن مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول لم يُحدث أي فرق في وظيفة الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين تناولوه، على عكس الأشخاص الذين تناولوا المشروب الذي يحتوي على الفلافانول الوهمي.

وأظهرت أبحاث سابقة أن الجلوس لساعات طويلة خلف المكتب يزيد من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 16%، ومن خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34%، بالإضافة إلى أن الجلوس لبضع ساعات فقط من دون النهوض يضرّ بصحة الأوعية الدموية.

