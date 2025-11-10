الأخبار
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
صحة وتغذية
2025-11-10
أظهرت نتائج تجربة طبية عالمية أن دواءً جديداً يُدعى "باكسدروستات" (Baxdrostat) قد يشكّل اختراقاً طبياً في علاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم، إذ يوفّر حماية فعالة تدوم 24 ساعة — بما في ذلك في ساعات الصباح الأولى حين يكون خطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية في ذروته، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويعمل الدواء الجديد بطريقة مبتكرة، إذ يمنع الجسم من إنتاج هرمون الألدوستيرون المسؤول عن احتباس الملح والماء وارتفاع ضغط الدم، بدلاً من الاكتفاء بحجب تأثيره كما تفعل الأدوية التقليدية.
وقاد الدراسة البروفيسور براين ويليامز من جامعة كوليدج لندن (UCL) ضمن تجربة عالمية حملت اسم Bax24، شملت 218 مريضاً من 79 مركزاً طبياً حول العالم، جميعهم يعانون من ارتفاع ضغط دم مقاوم للعلاج رغم تناولهم ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوية.
وقال ويليامز إن النتائج "استثنائية" من حيث مدى الانخفاض في الضغط واستمرارية التأثير على مدار اليوم، مؤكداً أن الدواء يمثل "تقدماً علمياً غير مسبوق في علاج ارتفاع ضغط الدم المزمن".
وخلال 12 أسبوعاً فقط، سجّل المرضى الذين تناولوا الدواء انخفاضاً ملحوظاً ومستداماً في ضغط الدم طوال النهار والليل، من دون أي آثار جانبية خطيرة.
وأشارت البيانات إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يقلل من خطر أمراض القلب التاجية بنسبة 17%، والسكتات الدماغية بنسبة 27%، وفشل القلب بنسبة 28%، والوفاة المبكرة بنسبة 13%.
ومن المتوقع أن يصبح "باكسدروستات" متاحاً في النظام الصحي البريطاني (NHS) بحلول العام المقبل، بعد أن تتقدّم شركة AstraZeneca بطلب رسمي للموافقة عليه خلال الأشهر المقبلة.
