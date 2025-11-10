الأخبار
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪

2025-11-10 | 09:27
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن شرب فنجان واحد من القهوة يومياً يمكن أن يوفّر وقاية فعّالة من اضطراب شائع في ضربات القلب يُعرف باسم الرجفان الأذيني، وهو أحد الأسباب الرئيسية للسكتات الدماغية وفشل القلب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو، 200 مريض يعانون من الرجفان الأذيني المزمن أو الرفرفة الأذينية، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تناولت فنجان قهوة أو إسبرسو يومياً لمدة ستة أشهر، والثانية امتنعت كلياً عن القهوة ومنتجات الكافيين.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي واظبت على شرب القهوة سجلت انخفاضاً بنسبة 39٪ في خطر تكرار نوبات عدم انتظام ضربات القلب، مقارنةً بالمجموعة الأخرى.

ووفقاً للدكتور غريغوري ماركوس، المشرف على الدراسة، فإن القهوة قد تساعد في حماية القلب لأنها تزيد النشاط البدني وتخفض ضغط الدم، إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للالتهاب.

وأضاف الباحث المشارك كريستوفر وونغ أن النتائج “مذهلة”، قائلاً: "لطالما نصح الأطباء مرضى القلب بالابتعاد عن القهوة، لكن هذه الدراسة تثبت أنها ليست آمنة فحسب، بل قد تكون واقية أيضاً".

ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية الأميركية (JAMA)، ووصِفت بأنها "قد تغيّر الطريقة التي يُنظر بها إلى القهوة كجزء من نمط الحياة الصحي للقلب."

