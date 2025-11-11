دراسة تكشف: تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية أسبوعياً يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

حددت دراسة حديثة عدد المشروبات الكحولية التي تُعرِّض الإنسان لدى تناولها لخطر الإصابة بأمراض الكبد المميتة.واتسمت الدراسة بشموليتها، حيث استُمدّت بياناتها من 99 مقالًا، و46 دراسة رصدية، و15 تجربة سريرية عشوائية، و16 مراجعة شاملة، و15 مراجعة، وسبعة إرشادات.وخلص التحليل إلى أن تناول أكثر من مشروبين للنساء، وثلاثة مشروبات للرجال، أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.ويُصيب مرض الكبد الدهني حوالي 40% من سكان العالم، وهو مرض قد يُهدد الحياة، وينتج عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد، وهو أمر لا يُسببه استهلاك الكحول.ويُعادل المشروب القياسي ثلاثة أرباع نصف لتر من البيرة، وكأسًا صغيرة من النبيذ، و44 مل من المشروبات الروحية المقطرة بتركيز 40%.وبالتالي يزيد شرب ثلاثة أكواب صغيرة فقط من النبيذ من خطر إصابة الرجال بداء السكري المرتبط بالعمر، ويزداد الخطر مع تناول كأسين صغيرين فقط من النبيذ لدى النساء.وفي مقال نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA)، قال الباحثون: "يشمل العلاج الأولي تعديلات سلوكية، بما في ذلك اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، وممارسة الرياضة، وتجنب الكحول".