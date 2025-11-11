الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة تكشف: تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية أسبوعياً يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

صحة وتغذية
2025-11-11 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة تكشف: تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية أسبوعياً يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة تكشف: تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية أسبوعياً يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

حددت دراسة حديثة عدد المشروبات الكحولية التي تُعرِّض الإنسان لدى تناولها لخطر الإصابة بأمراض الكبد المميتة.

واتسمت الدراسة بشموليتها، حيث استُمدّت بياناتها من 99 مقالًا، و46 دراسة رصدية، و15 تجربة سريرية عشوائية، و16 مراجعة شاملة، و15 مراجعة، وسبعة إرشادات.

وخلص التحليل إلى أن تناول أكثر من مشروبين للنساء، وثلاثة مشروبات للرجال، أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ويُصيب مرض الكبد الدهني حوالي 40% من سكان العالم، وهو مرض قد يُهدد الحياة، وينتج عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد، وهو أمر لا يُسببه استهلاك الكحول.

ويُعادل المشروب القياسي ثلاثة أرباع نصف لتر من البيرة، وكأسًا صغيرة من النبيذ، و44 مل من المشروبات الروحية المقطرة بتركيز 40%. 

وبالتالي يزيد شرب ثلاثة أكواب صغيرة فقط من النبيذ من خطر إصابة الرجال بداء السكري المرتبط بالعمر، ويزداد الخطر مع تناول كأسين صغيرين فقط من النبيذ لدى النساء.

وفي مقال نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA)، قال الباحثون: "يشمل العلاج الأولي تعديلات سلوكية، بما في ذلك اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، وممارسة الرياضة، وتجنب الكحول".

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تكشف:

تناول

العدد

المشروبات

الكحولية

أسبوعياً

الإصابة

الكبد

الدهني

LBCI التالي
الإفراط في تناوله لا يهدد القلب فقط... هكذا يؤثر الملح على الصحة النفسية والعقلية
من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-21

دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-11

دراسة: الأرق المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف!

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-30

لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها

LBCI
منوعات
2025-10-10

دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:48

5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

LBCI
صحة وتغذية
06:07

الإفراط في تناوله لا يهدد القلب فقط... هكذا يؤثر الملح على الصحة النفسية والعقلية

LBCI
صحة وتغذية
14:30

من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-10

دراسة: لا رابط مثبتا بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
11:10

وزيرة البيئة تفقدت مواقع الحرائق: لتعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

سموتريتش: أمن إسرائيل لا يتحقق باتفاقات دبلوماسية أو من خلال التزامات وضمانات زائفة أو حكومات متغيرة

LBCI
حال الطقس
2025-11-09

إليكم حال الطقس في لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أمن وقضاء
13:09

من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار

LBCI
أخبار لبنان
12:54

"الميدل ايست" إحتفلت بالذكرى 80 لتأسيسها... الحوت: نعلن إطلاق "فلاي بيروت" لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More