5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

صحة وتغذية
2025-11-11 | 12:48
مشاهدات عالية
2min
5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

كشفت تقارير بحثية جديدة أن القلق الناتج عن بعض عادات النوم السيئة يمكن أن يُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة.

وأشار باحثون من السويد والصين إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أسوأ أنماط النوم كانت أدمغتهم، في المتوسط، أكبر بعام واحد من أعمارهم الحقيقية، أما الأشخاص الذين يعانون من نوم سيء، فكانت أدمغتهم أكبر بسبعة أشهر فقط في المتوسط.

واستكشف الباحثون خمسة جوانب أساسية للنوم وهي السهر، والأرق، والشخير، والحصول على أقل من سبع ساعات من النوم ليلاً، والشعور بالنعاس المفرط خلال النهار، لمعرفة السبب الذي يُسرّع شيخوخة الدماغ. وتم خصم نقطة واحدة من تقييم صحة نوم المشاركين لكل عادة مارسوها.

وحصل 41% فقط من المشاركين في الدراسة على نوم صحي، أي ما يعادل أربع أو خمس نقاط على مقياس من خمس نقاط. بينما حصل أكثر من نصف المشاركين على نقطتين أو ثلاث نقاط فقط.

ووفقًا للنتائج المنشورة في eBioMedicine، كان الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو نوم متوسط أكثر عرضة لأن يكونوا أكبر سنًا، أو ذكورًا، أو يعانون من السمنة، أو فقر مدقع، أو يعانون من حالات تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويمكن أن تكون الفجوة الدماغية الكبيرة، أو العمر الدماغي التقديري الأكبر جسديًا من عمر الشخص الفعلي، علامة تحذير مبكرة على ضعف صحة الدماغ، وتزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف.

المصدر

 

صحة وتغذية

عادات

تُسرّع

شيخوخة

الدماغ

لأشهر

عدّة...

الباحثون!

