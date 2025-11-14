ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ

في اكتشاف علمي جديد قد يفتح آفاقًا جديدة للوقاية والعلاج، كشفت دراسة من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد، نُشرت في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition، عن تحديد نحو 100 بروتين في الدم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بعضها قد يشكّل هدفًا مستقبليًا لتطوير أدوية أو تدخلات وقائية.



ويُعد السكري من أبرز الأمراض المزمنة المؤثرة على الصحة العامة، إذ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب، والأوعية الدموية، والكليتين، والعينين. ويعتمد تطوره على عوامل وراثية وأسلوب الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي.



وفي السويد وحدها، تم تشخيص أكثر من 500 ألف شخص بالسكري، 85–90٪ منهم من النوع الثاني، بينما تتزايد الإصابات بين الفئات العمرية الشابة.



ويشير الباحث الرئيسي البروفسور ريكارد لاندبرغ، أستاذ علوم الأغذية والتغذية في جامعة تشالمرز، إلى أن البروتينات التي تدور في الدم يمكن أن تعكس الحالة الصحية للفرد، مضيفًا: "نبحث تحديدًا عن البروتينات التي تشارك مباشرة في تطور السكري من النوع الثاني، لأن تحديدها قد يمهّد الطريق لتطوير أدوية جديدة أو استراتيجيات وقائية مخصصة مثل التغذية الشخصية."



وقام الباحثون بتحليل نحو 270 بروتينًا مرتبطًا بعمليات بيولوجية متعددة تتعلق بالسكري، مثل الالتهابات وحساسية الإنسولين، على عينتين كبيرتين من المشاركين في السويد بلغ عددهم نحو 9,200 شخص.



وخلال متابعة استمرت حوالي 5 سنوات، أُصيب 486 شخصًا بالسكري من النوع الثاني. وتمكّن العلماء من تحديد 112 بروتينًا مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة، بغضّ النظر عن العمر أو الجنس أو نمط الحياة، ثم تأكيد النتائج في مجموعة مستقلة أخرى، وهو ما وصفه لاندبرغ بأنه “إنجاز فريد”.



كما ربطت الدراسة بين أنماط غذائية محددة ومستويات هذه البروتينات في الدم، ما يشير إلى إمكانية تأثير النظام الغذائي على مسارات المرض.



وقال لاندبرغ: "لاحظنا أن أنماطًا غذائية معينة ترتبط بتلك البروتينات، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على دور النظام الغذائي في تعديلها. الخطوة التالية ستكون إجراء دراسات تدخلية لتقييم كيف تؤثر الحميات الغنية بالخضروات والحبوب الكاملة على هذه البروتينات، وما إذا كانت هذه التغييرات يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسكري."