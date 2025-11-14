الأخبار
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2025-11-14 | 07:00
مشاهدات عالية
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
2min
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

كشفت دراسة أميركية جديدة أن مكان تراكم الدهون في الجسم—وليس فقط كميتها—قد يلعب دورًا حاسمًا في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. 

وأظهرت النتائج أن الدهون السفلية في الجسم، وخصوصًا في الساقين، قد تحمي من السكري، بينما الدهون الحشوية المتراكمة حول البطن تزيد من خطر الإصابة، لا سيّما لدى الرجال.

واستندت الدراسة إلى بيانات من المسح الوطني الأميركي للصحة والتغذية (NHANES) بين عامَي 2011 و2018، وشملت بالغين من مختلف الأوزان، حيث ركّز الباحثون على توزيع الدهون في الجسم بدلاً من مؤشر كتلة الجسم (BMI).

فالاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده لا يفسّر سبب إصابة 30% إلى 40% من المصابين بالسكري بأوزان طبيعية، ما دفع العلماء إلى البحث في تأثير موقع الدهون على عمليات الأيض.

وأظهرت التحليلات أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري لديهم دهون أقل في الأطراف السفلية مقارنةً بغير المصابين، في حين أن زيادة الدهون في الساقين ارتبطت بانخفاض خطر السكري ومقاومة الإنسولين.

في المقابل، كانت الدهون الحشوية حول البطن مرتبطة بقوة بزيادة خطر الإصابة، خصوصًا لدى الرجال، ما يشير إلى وجود اختلافات بين الجنسين في تأثير توزيع الدهون على الصحة الأيضية.

وكشف الباحثون أن نحو 36% من التأثير الوقائي لدهون الساقين يعود إلى تحسين حساسية الإنسولين، أي قدرة الجسم على الاستجابة للهرمون الذي ينظم السكر في الدم. أما الدهون البطنية الزائدة، فتميل إلى إضعاف هذه الاستجابة وتزيد خطر الإصابة بالسكري.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج الجديدة تتحدى الفكرة السائدة بأن مؤشر كتلة الجسم كافٍ لتقييم خطر السكري، مؤكدين أن توزيع الدهون في الجسم يلعب دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

وأكد الخبراء أن التركيز على تكوين الجسم وليس الوزن فقط قد يساعد الأطباء في تطوير استراتيجيات وقائية مخصصة، خاصة للرجال، من خلال تعزيز الكتلة العضلية والحفاظ على دهون سفلية صحية.

وفتحت الدراسة الباب أمام تحديث الإرشادات الطبية لتقييم خطر السكري بناءً على توزيع الدهون، وليس الوزن الإجمالي فقط.
 

صحة وتغذية

جديدة:

مصيرك

السكري

التفاصيل

