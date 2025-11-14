في اليوم العالمي للسكري... تحذير خاص للنساء: أعراض خفية تهدد صحتكن

في الرابع عشر من تشرين الثاني من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للسكري، الذي يهدف إلى رفع الوعي حول مخاطر المرض وطرق الوقاية منه والتعايش الصحي معه.ورغم أن الأعراض المعروفة للسكري مثل العطش الشديد، التبول المتكرر، وفقدان الوزن غير المبرر شائعة، إلا أن هناك علامات أخرى أكثر خفاءً، خصوصًا لدى النساء، قد تمر من دون ملاحظة حتى تبدأ المضاعفات بالظهور.ويحذر الخبراء من أن النساء معرضات بشكل خاص بسبب تغيرات الهرمونات، الحمل، ومتلازمة تكيّس المبايض (PCOS)، وهي عوامل قد تزيد خطر الإصابة أو تفاقم المرض. وغالبًا ما يتم تجاهل هذه العلامات بوصفها مجرد تعب أو ضغط نفسي، لكنها في الواقع قد تكون إنذارًا مبكرًا لمرحلة ما قبل السكري أو بدايته.وأبرز الأعراض الخفية التي يجب الانتباه لها:1. الالتهابات المتكررة: مثل التهابات المهبل أو المسالك البولية، نتيجة ارتفاع مستوى السكر الذي يضعف المناعة ويساعد على نمو الفطريات.2. تغيرات في الجلد: ظهور بقع داكنة مخملية حول الرقبة أو تحت الإبطين، أو بطء التئام الجروح، وهي إشارات على مقاومة الإنسولين.3. اضطرابات الدورة الشهرية والعقم: خصوصًا لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، حيث ترتبط بمشكلة في تنظيم السكر.4. آلام المفاصل وتيبّسها: الشعور بألم مستمر في الكتفين أو اليدين أو القدمين قد يشير إلى تغيّرات في الأنسجة ناتجة عن اضطراب السكر.5. التعب الشديد وتشوش التركيز: بسبب ضعف قدرة الخلايا على استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة.6. مشكلات في الشعر والأظافر والبشرة: مثل جفاف الجلد، تساقط الشعر، أو هشاشة الأظافر، نتيجة تأثيرات الأوعية الدقيقة.7. علامات قلبية خفية: اضطراب ضربات القلب أو ألم خفيف في الصدر أو الفك، وهي مؤشرات على خلل في الدورة الدموية المرتبط بارتفاع السكر.ويؤكد الأطباء أن اكتشاف هذه العلامات مبكرًا يمكن أن يغيّر مجرى المرض كليًا، من خلال الفحوص الوقائية وتعديل نمط الحياة قبل تطور المضاعفات على القلب أو الكليتين أو الأعصاب.