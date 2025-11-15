إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم

أظهرت الأبحاث أن الكثيرين يستهلكون سعرات حرارية أكثر خلال فصل الشتاء مقارنةً ببقية العام، ووفقًا للدكتورة كريستال ويلي هناك أسباب علمية خلف زيادة الشهية.



وشرحت ويلي أنه عند انخفاض درجة الحرارة، تسعى أجسامنا غريزيًا إلى استهلاك المزيد من الطاقة للحفاظ على درجة حرارتها الأساسية.



كما أن انخفاض ضوء الشمس يُسبب انخفاضًا في مستويات السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان ينظمان المزاج، ما يجعلنا أكثر عرضة للتعب والانفعال والاضطراب العاطفي الموسمي.



أما الكربوهيدرات فتعزز السيروتونين، ولهذا السبب يلجأ الأشخاص إلى تناول الخبز والمعكرونة والشوكولا.



وتلعب الهرمونات دورًا أيضًا، حيث يرتفع مستوى هرمون الغريلين الذي يُحفز الجوع، بينما قد ينخفض مستوى هرمون الليبتين، الذي يُشير إلى الشبع، بسبب اضطراب النوم أو قلة النشاط.



وقالت الدكتورة ويلي إن هناك خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في التغلب على نوبات الجوع وتقليل استهلاك السعرات الحرارية خلال أشهر الشتاء.



وشرحت ويلي أنه بإمكان إضافة التوابل أن تؤدي إلى تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.



وتبطئ الألياف عملية الهضم، تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.



وتنبّه المكونات الموجودة في الشوكولا الداكن الجسم لتقليل تناول الطعام، بينما يُبطئ حمض الستياريك الموجود في زبدة الكاكاو عملية الهضم، ما يُطيل الشعور بالشبع.



كما أن تناول وجبة فطور غنية بالبروتين لا يُساعد فقط على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم، بل يُحافظ أيضًا على استقرار مستويات السكر في الدم ويمنع انخفاض الطاقة بعد الوجبة.



وقد ثبت أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تُعزز حساسية الليبتين، ما يعني أن الجسم يصبح أكثر قدرة على إدراك الشعور بالشبع.



كذلك، نصحت ويلي بشرب الماء أو شاي الأعشاب قبل وأثناء الوجبات لأن ذلك يساعد في كبح الشهية ومنع الخلط بين العطش والجوع.