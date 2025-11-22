لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!

كشف خبراء من الجمعية الدولية لفرط التعرق أن الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق هو مساءً وقبل النوم مباشرةً.

وقال الخبراء إن انتاج العرق يكون في أدنى مستوياته ليلاً، الأمر الذي يمنع التعرق في اليوم التالي.

وتساعد مزيلات العرق على التخلص من الرائحة الكريهة وليس التعرق، على عكس مضادات التعرق التي تسد مسام العرق موقتًا، مما يقلل من كمية العرق التي تصل إلى البشرة.

ونصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط بوضع طبقات عدّة من مزيل العرق قبل الخلود إلى النوم.

وأوصى الخبراء أيضاً بقصّ شعر الإبطين للسماح للمنتج بالوصول إلى البشرة بشكل أفضل.

