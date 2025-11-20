دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل

وقال رينولد مبوفو، عالم الأحياء الدقيقة في مختبر BioLabTests، قال إن "كل لمسة وكل نفس" على الجهاز يراكم البكتيريا، محذّرًا من أن الفوهة هي الجزء الأكثر تلوثًا بسبب انتقال الجراثيم من الفم واليدين والأسطح المحيطة.ورصدت الدراسة وجود أنواع بكتيرية وفطرية متنوعة، من بينها:- E. coli: بكتيريا برازية توجد عادة في الحمامات العامة- Staphylococcus: تعيش على الجلد- Bacillus: موجودة في الهواء والغباركما رجّح الباحثون تكوّن طبقات ميكروبية لزجة (biofilms) يصعب إزالتها من الجهاز.ورغم أن الـVape يُنظر إليه كبديل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، إلا أن الأبحاث السابقة ربطته بمشكلات خطيرة مثل فشل القلب، أمراض الرئة، والتهاب اللثة.