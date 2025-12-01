الأخبار
إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل

صحة وتغذية
2025-12-01 | 15:44
مشاهدات عالية
2min
إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل

حذّر خبراء من أنّ النساء الحوامل اللواتي يتناولن أطعمة غنيّة بالدهون مثل اللحم المقدّد قد يُعرّضن أطفالهنّ لخطر الإصابة بالسمنة لاحقاً في حياتهم.

واقترح باحثون ألمان أن رائحة هذه الأطعمة الدهنية قد ترفع احتمالية إصابة المواليد بالسمنة عندما يكبرون، وفق موقع "ديلي ميل".

ورغم أنّ دراسات سابقة ربطت بين صحة الأم خلال الحمل ووزن طفلها في المستقبل، فإنّ البحث الجديد على الفئران يُعدّ من الأوائل التي تُظهر أن التعرّض لنكهات ورائحة أطعمة مثل "رائحة اللحم المقدد" خلال الحمل والرضاعة قد يسبّب تغيّرات دماغية مرتبطة بالسمنة.

ولم يتمكن العلماء من تحديد السبب الدقيق لهذه الظاهرة، إلا أنّهم رجّحوا أن التعرّض للنكهات الصناعية في وقت مبكر جداً قد يؤدي إلى "ارتباطات حسّية غير متطابقة" بين نكهة الطعام ومحتواه الفعلي من السعرات الحرارية، وهو ما قد يؤثر على سلوك الطفل الغذائي في المستقبل.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة Nature Metabolism، كتب الباحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث الأيض في كولونيا: "تشير دراستنا إلى أنّ تعلّم الروائح والنكهات في فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة لا ينقل فقط تفضيلات الطعام إلى الأجيال التالية، بل قد يحمل أيضاً آثاراً سلبية على صحتهم الأيضية".

وأضافوا أنّ هذه النتائج قد تكون لها تداعيات واسعة المدى تتعلق بتأثير النكهات والروائح الصناعية التي تتناولها الأم خلال فترة الحمل والرضاعة على صحة أطفالها مستقبلاً.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

نساء

حوامل

رائحة

اللحم المقدد

خطر

السمنة

أطفال

المستقبل

سن البلوغ

صحة

علم

علماء.

