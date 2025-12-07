"تناول كمية كبيرة من القهوة يفاقم الألم المزمن"... إليكم هذه الدراسة!

أظهرت دراسة جديدة أن تناول كمية كبيرة من القهوة قد يفاقم الألم المزمن خاصةً لدى كبار السن، خلافاً للأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الأسماك الزيتية.وشهد الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالأسماك انخفاضًا في مستويات الألم بنسبة تصل إلى 44 في المئة على مدار عامين، مقارنةً بمن قللوا من استهلاكهم لها.وقال الباحثون إن المركبات الموجودة في الأسماك تُخفّف الالتهاب، بينما تجعل المستويات العالية من القهوة الخلايا العصبية أكثر حساسية للألم.وتابع الباحثون الأشخاص المشاركين في هذه الدراسة لمدة عامين، وقاموا بقياس مستوى الألم لديهم وقارنوا بين استهلاك القهوة والسمك.وأظهرت النتائج أن تناول كمية كبيرة من القهوة يرتبط بزيادة في شدة الألم بمقدار 6.56 نقطة، بينما يرتبط تناول كميات كبيرة من السمك بانخفاض الألم بمقدار 4.45 نقطة.