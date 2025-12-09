الأخبار
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
صحة وتغذية
2025-12-09
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
كشفت دراسة جديدة من جامعة UCLA أن الزواج السعيد قد يحمي من السمنة، في تناقض مع ما يُعرف بـ"وزن السعادة" الذي يفترض أن الأزواج يزيد وزنهم بسبب نمط الحياة المريح، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ووجد الباحثون أن الأزواج الذين يتمتعون بدعم عاطفي قوي يسجلون مؤشرات كتلة جسم أقل، ويُظهرون نشاطاً دماغياً يساعدهم على مقاومة الرغبة الشديدة في الطعام مقارنةً بغير السعداء في زيجاتهم.
وبيّنت الدراسة أيضاً أن الأزواج المتناغمين يملكون مستويات أعلى من الأوكسيتوسين — أو "هرمون الحب" — إضافة إلى تغيرات إيجابية في مواد ينتجها الجهاز الهضمي مثل التريبتوفان، ما ينعكس على المزاج والأيض وصحة الأمعاء.
وبحسب الباحثين، قد تُعلّم الحياة الزوجية مهارات ضبط النفس وتعزز التواصل بين الدماغ والأمعاء، ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي.
أما النصيحة الأخيرة من الخبراء فهي بسيطة: خفّفوا من جلسات Netflix والمثلجات إذا كنتم تخشون زيادة الوزن!
