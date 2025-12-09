دراسة تكشف: ما هي أكثر 10 قرارات الّتي تثير قلق الناس؟

بينما تبدو بعض القرارات اليومية سهلة مثل اختيار وجبة العشاء، هناك قرارات أخرى تتطلب جرأة وتفكيرًا عميقًا. حددت دراسة علمية واسعة نُشرت في مجلة Psychological Science بدقة أكثر القرارات التي يعتبرها الناس محفوفة بالمخاطر.

اعتمدت الدراسة على منهج مختلف، إذ طُلب من أكثر من 4000 مشارك أن يكتبوا بأنفسهم أصعب القرارات التي اتخذوها مؤخرًا، بدلاً من الإجابة عن سيناريوهات افتراضية. وبعد تحليل الإجابات وتصنيفها، اتضح أن القرارات المهنية هي الأكثر حضورًا في قائمة "القرارات الخطرة".

القرارات الأكثر خطورة بحسب الدراسة:

-القرار الأخطر على الإطلاق: قبول وظيفة جديدة من عدمه.

-المرتبة الثانية: الاستقالة من العمل.

-المرتبة الثالثة: الاستثمار المالي، خصوصًا في الأسهم والعملات الرقمية والتداول.

-المرتبة الرابعة: قرار قيادة السيارة وصفه المشاركون بالمخاطرة خاصة في ظروف التعب أو الطقس السيئ أو أثناء التشتّت.

-المرتبة الخامسة: الانتقال إلى العمل الحر.

-المرتبة السادسة: شراء منزل، إذ تكررت كلمات مثل "شراء عقار" و"استثمار" و"شراء جديد".

قرارات مرتبطة بالصحة والحياة الاجتماعية ضمن قائمة العشرة الأوائل:

-المرتبة السابعة: الخضوع لجراحة جاء في المرتبة السابعة.

-المرتبة الثامنة: الزواج احتل المرتبة الثامنة.

-المرتبة التاسعة: تلقي اللقاحات جاء في المرتبة التاسعة، وسط انخفاض الثقة العامة باللقاحات.

-المرتبة العاشرة: الانتقال للعيش في بلد جديد جاء في المرتبة العاشرة.

وأشار الباحثون إلى أنهم تفاجؤوا بأن القرارات الصحية والعاطفية لم تتصدر القائمة، خلافًا لما كان يُعتقد سابقًا. وبدلًا من ذلك، أظهرت النتائج أن العمل والمال هما المجالان الأكثر إثارة للتردد والخوف لدى الناس.