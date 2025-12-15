الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة

صحة وتغذية
2025-12-15 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة

أظهرت دراسة حديثة أن تناول كوب الشاي يوميًا قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام مع التقدم في العمر خصوصا لدى النساء، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، حذر العلماء من أن القهوة لها تأثيرًا معاكسًا، إذ أن شرب أكثر من خمسة أكواب يوميًا يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام. 

وقدّمت هذه الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة فليندرز بمدينة أديلايد في جنوب أستراليا، رؤية جديدة حول كيفية تأثير اثنين من أكثر المشروبات الساخنة شيوعًا في العالم على صحة العظام لدى النساء الأكبر سنًا.

وتابع فريق البحث ما يقرب من 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عامًا فأكثر على مدى عقد من الزمن لاكتشاف ما إذا كانت عاداتهن اليومية في شرب القهوة أو الشاي مرتبطة بتغيرات في كثافة المعادن في العظام.

وقام الفريق بتحليل بيانات دراسة كسور هشاشة العظام، باستخدام قياسات متكررة لاستهلاك الشاي والقهوة وكثافة العظام في منطقة الورك وعنق الفخذ.

وعلى مدار 10 سنوات، أظهرت النتائج أن النساء اللواتي شربن الشاي لديهن كثافة عظام أعلى قليلاً في منطقة الورك مقارنةً باللواتي لم يشربن الشاي.

وقال البروفيسور إنوو ليو: "يمكن أن تُترجم التحسينات الطفيفة في كثافة العظام إلى انخفاض في حالات الكسور لدى مجموعات كبيرة، كما أن تناول القهوة باعتدال، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، لم يضر بصحة العظام ولكن الإفراط في تناولها قد يكون ضارًا".

وأشار فريق البحث إلى أن الفروقات الملحوظة والتي تمتعت بدلالة إحصائية، ليست كبيرة بما يكفي لتبرير إجراء تغييرات جذرية كدفع النساء إلى التخلي عن القهوة أو الإفراط في شرب الشاي.

وأضاف الباحثون أن تناول الشاي باعتدال قد يكون وسيلة بسيطة لدعم صحة العظام، وأن الإفراط في تناول القهوة قد لا يكون أمرا مثاليًا.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

بسيطة

لتعزيز

العظام

النساء...

الخبراء

الشاي

والقهوة

اعتبارا من بداية عام 2026... تشيكيا تجيز استخدام الفطر السحري لعلاج أمراض الاكتئاب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

هذا ما قاله مدير مكتب وزير الطاقة حول تسعيرة المولدات

LBCI
فنّ
2025-09-21

إليكم ما قاله وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI حول أهمية الموركس دور (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-11

منها البروكلي والفاصولياء... إليكم 5 أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على حماية صحة العظام

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-12-11

اعتبارا من بداية عام 2026... تشيكيا تجيز استخدام الفطر السحري لعلاج أمراض الاكتئاب

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-11

لا صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد... إليكم ما أوضحته منظمة الصحة العالمية

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-10

امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-09

دراسة تكشف: ما هي أكثر 10 قرارات الّتي تثير قلق الناس؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

وفاة النائب السابق زاهر الخطيب

LBCI
خبر عاجل
2025-12-13

الـ LBCI تنشر لائحة الأسرى اللبنانيين لدى اسرائيل… فمن هم؟

LBCI
آخر الأخبار
03:33

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لا اعتقد أنه سيكون هناك أيّ تصعيد أو ردّة فعل بعد الحادثة والقوى الأمنية تقوم بواجبها

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
02:44

قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More