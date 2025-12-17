الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أقمشة تحمي الرضع من الملاريا بنسبة 66%… ودراسة تطالب بالمزيد من الأبحاث

صحة وتغذية
2025-12-17 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أقمشة تحمي الرضع من الملاريا بنسبة 66%… ودراسة تطالب بالمزيد من الأبحاث
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أقمشة تحمي الرضع من الملاريا بنسبة 66%… ودراسة تطالب بالمزيد من الأبحاث

خلص باحثون في دراسة جديدة إلى أن معالجة أقمشة يحمل فيها الرضع بمبيد حشري، كما يستخدم في زي الجنود، قللت بشكل كبير من الإصابة بالملاريا.

وشملت الدراسة، التي استمرت ستة أشهر وأجريت في مناطق في أوغندا تتوطن فيها الملاريا، 400 أم ومواليدهن الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و18 شهرا.

واستخدمت نصف المجموعة لفافات قطنية معالجة بمبيد البيرميثرين من منتجات شركة سوير برودكتس، وتلقى النصف الآخر لفافات معالجة بالماء العادي لتكون مجموعة ضابطة. وخضعت تلك الأقمشة لإعادة المعالجة كل أربعة أسابيع.

كما تلقت كل الأمهات ومواليدهن في الدراسة ناموسيات نوم معالجة بمبيدات حشرية.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية نيو إنغلاند الطبية أن اللفائف المعالجة بالبيرميثرين قللت من حالات الإصابة بالملاريا لدى الرضع بنسبة 66 بالمئة.

لكن الباحثين أقروا بأن الدراسة تحتاج لأبحاث تالية للمتابعة وقالوا "بالنظر إلى المدة المتوقعة وتكرار الاستخدام... هناك حاجة إلى متابعة ممتدة للأطفال، خاصة فيما يتعلق بآثار التعرض للبيرمثرين على النمو العصبي".

وأشاروا أيضا إلى خطر الملاريا لأنها "بأشكالها سواء الحادة أوغير المعقدة، يمكن أن تسبب قصورا إدراكيا طويل الأمد، وبالتالي هناك حاجة إلى موازنة دقيقة بين المخاطر المحتملة والفوائد" من الطريقة الجديدة التي اختبرتها الدراسة.

صحة وتغذية

الرضع

الملاريا

بنسبة

ودراسة

تطالب

بالمزيد

الأبحاث

وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

فياض: السلطة مطالبة بالمزيد من المسؤولية والرشد في إدارتها

LBCI
أخبار دولية
2025-11-15

البرازيل ترحب بخفض ترامب رسوما جمركية وتطالب بالمزيد

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": جزء من العينات يتم فحصها في مصلحة الابحاث الزراعية وهي نظيفة ولا مشكلة فيها بنسبة 90 الى 95% والنتيجة النهائية تصدر غدا صباحا

LBCI
خبر عاجل
2025-10-31

قاسم: أطالب الحكومة اللبنانية أن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-12-15

وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-11

اعتبارا من بداية عام 2026... تشيكيا تجيز استخدام الفطر السحري لعلاج أمراض الاكتئاب

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-11

لا صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد... إليكم ما أوضحته منظمة الصحة العالمية

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-10

امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:47

بريطانيا: 5 عمليات شطب من القوائم بموجب نظامي العقوبات على سوريا وإيران

LBCI
آخر الأخبار
05:27

قوة من الجيش اللبناني نفذت بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات حملة مداهمات واسعة لمخيمات النازحين السوريين في حدث بعلبك بحثاً عن اسلحة ومخالفين لشروط الاقامة ومطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
05:45

الحجار اطلع من اللواء شقير على مصابي الأمن العام جراء الاعتداء الإسرائيلي على سبلين: انتهاك صارخ لسيادة لبنان وحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
08:24

نقابة الصيادلة: لوضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

LBCI
أخبار لبنان
06:52

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:19

بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
13:13

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More