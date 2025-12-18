الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختبار بول جديد قد يتنبأ بموعد وفاتك… علماء يطوّرون "ساعة الشيخوخة البيولوجية"

صحة وتغذية
2025-12-18 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختبار بول جديد قد يتنبأ بموعد وفاتك… علماء يطوّرون &quot;ساعة الشيخوخة البيولوجية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اختبار بول جديد قد يتنبأ بموعد وفاتك… علماء يطوّرون "ساعة الشيخوخة البيولوجية"

كشف باحثون يابانيون عن اختبار بول جديد قادر على تقدير العمر البيولوجي للجسم، وقد يساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص معرّضاً للوفاة في سن أبكر مقارنة بأقرانه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وطوّر العلماء ما يُعرف بـ"ساعة الشيخوخة البولية"، وهي تقنية تعتمد على تحليل تغيّرات جينية دقيقة تُعرف بـmiRNA، وتسمح بتقدير مدى تقدّم خلايا الجسم في العمر من خلال عيّنة بول واحدة فقط، بعيداً عن العمر الزمني المسجّل.

وشملت الدراسة أكثر من 6300 مشارك خضعوا لفحوصات الكشف عن السرطان في اليابان، حيث جُمعت منهم عينات بول، إضافة إلى بيانات حول عاداتهم اليومية مثل التدخين واستهلاك الكحول. وبعد تحليل العينات باستخدام خوارزميات متقدمة، توصّل الباحثون إلى نموذج دقيق قادر على تقدير العمر البيولوجي بهامش خطأ يبلغ نحو 4.4 سنوات.

وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت في مجلة npj Aging، أن النموذج الجديد أقل دقة قليلاً من الاختبارات المعتمدة على تحليل الحمض النووي، لكنه تفوق على اختبارات الدم التقليدية، ما يجعله مؤشراً واعداً وغير جراحي لتقييم الشيخوخة البيولوجية ومخاطر الأمراض.

وأشار العلماء إلى أن العمر البيولوجي يتأثر بعوامل متعددة، منها الوراثة، والتوتر، والنوم، والنظام الغذائي، والتدخين، وقد يكون أعلى أو أقل من العمر الحقيقي، ما يفسر اختلاف الحالة الصحية بين أشخاص في العمر نفسه.

ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بفحوصات طول العمر، رغم ارتفاع كلفتها التي قد تتجاوز 200 جنيه إسترليني للفحص الواحد، مع اعتمادها بشكل متزايد في عيادات العافية.

وفي المقابل، تشير دراسات حديثة إلى أن متوسط العمر المتوقع عالمياً مرشح للارتفاع بنحو خمس سنوات بحلول عام 2050، مدعوماً بعوامل مثل النشاط البدني، والروابط الاجتماعية، والشعور بالهدف في الحياة، في حين تُعد العزلة والوحدة من أكثر العوامل ضرراً على طول العمر.

صحة وتغذية

يتنبأ

بموعد

وفاتك…

علماء

يطوّرون

"ساعة

الشيخوخة

البيولوجية"

أقمشة تحمي الرضع من الملاريا بنسبة 66%… ودراسة تطالب بالمزيد من الأبحاث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

LBCI
رياضة
2025-10-25

ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-26

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01

نظرية جديدة عن "أطلس" تشغل بال العلماء: مذنّب أم مركبة فضائية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-12-17

أقمشة تحمي الرضع من الملاريا بنسبة 66%… ودراسة تطالب بالمزيد من الأبحاث

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-15

وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-11

اعتبارا من بداية عام 2026... تشيكيا تجيز استخدام الفطر السحري لعلاج أمراض الاكتئاب

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-11

لا صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد... إليكم ما أوضحته منظمة الصحة العالمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-03

أسرار الصحف 4-11-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-15

بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الشباب يحاورون الشاركس في Berytech

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:46

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
حال الطقس
02:31

استقرار جوي لأيام عدة...

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
خبر عاجل
05:42

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More