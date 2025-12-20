الأخبار
دراسة عالمية: ارتفاع مقلق في حالات النقرس بين الشباب... وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2025-12-20 | 11:50
مشاهدات عالية
2min
دراسة عالمية: ارتفاع مقلق في حالات النقرس بين الشباب... وهذه التفاصيل

كشفت دراسة عالمية حديثة عن تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بمرض النقرس بين الفئات العمرية الشابة، وتحديدًا من تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا، خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح باحثون من الصين أن معدلات الإصابة بالنقرس، وهو أحد أشكال التهاب المفاصل الالتهابي، شهدت ارتفاعًا مستمرًا بين عامي 1990 و2021 مع توقّعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2035، رغم التفاوت الكبير في معدلات الإصابة بين الدول.

واستندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Joint Bone Spine، إلى بيانات عام 2021 من مشروع العبء العالمي للأمراض (GBD)، وشملت 204 دول، حيث حلّلت معدلات انتشار المرض، وعدد الحالات الجديدة، وعدد سنوات العيش مع الإعاقة المرتبطة به.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل الانتشار وسنوات الإعاقة بنسبة 66%، وزيادة معدل الإصابة الجديدة بنسبة 62%، وتسجيل ما يقارب 14% من الحالات الجديدة عالميًا بين الفئة العمرية 15–39 عامًا في عام 2021.

وسجّل الرجال بين 35 و39 عامًا، وسكان الدول ذات الدخل المرتفع، العبء الأكبر من المرض، مع تصدّر أميركا الشمالية قائمة المناطق الأعلى من حيث المعدلات.

كما أشار الباحثون إلى اختلاف عوامل الخطر بين الجنسين؛ إذ ارتبط النقرس لدى الرجال غالبًا بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، بينما كان المرض لدى النساء أكثر ارتباطًا باضطرابات وظائف الكلى.

ورغم توقّع زيادة العدد الإجمالي للمصابين عالميًا بسبب النمو السكاني، رجّحت الدراسة أن تنخفض معدلات الإصابة نسبةً إلى عدد السكان مستقبلاً. إلا أن الباحثين نبهوا إلى أن ضعف جودة البيانات في بعض الدول منخفضة الدخل قد يشكّل أحد قيود الدراسة.

ما هو مرض النقرس؟

بحسب مايو كلينك، يُعد النقرس شكلًا شائعًا من التهاب المفاصل، يتميّز بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم، والتورّم، والاحمرار، وغالبًا ما يصيب إبهام القدم.

وينتج المرض عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، نتيجة ارتفاع مستوياته في الدم، وهو حمض يتكوّن عند تحلّل مادة طبيعية تُعرف باسم البيورينات.

